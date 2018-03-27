İranlı mülteci şairin 128’inci kitabı yayınlandı

Eskişehir’de ikamet eden ve Eskişehir Şairler Derneği üyesi olan İranlı mülteci 64 yaşındaki Ali Vafi (Alireza Pourbozorg Vafi)’nin 128’inci kitabı olan "Kanatsız Kırlangıçlar" Farsça ve Türkçe olarak yayınlandı.
İranlı mülteci şair Ali Vafi, yayınlanan kitabı ile ilgili yaptığı açıklamada "Beş sene önce İran’dan mülteci olarak Eskişehir’e geldim. Eskişehir’de mülteci olarak hayatımı sürdürmekteyim ve şu anda da Eskişehir’de ikamet etmekteyim. Allah kimseyi vatanından ayrı yaşamak zorunda bırakmasın. Son beş senedir Türk halkıyla iletişim içerisinde olduğumdan Türkçe’yi öğrendim. Son 1.5 sene içerisinde, Farsça ve Türkçe’den ibaret olan kitabımı Eskişehir’de yazdım. Kitabımın 83 sayfası Türkçe ve geri kalan 218 sayfası da Farsça’dır. Kitapta konu olarak İranlı, Iraklı ve Afgan mültecilerin kendi memleketlerinde ve Eskişehir’de yaşadıkları hayatı ve yaşamı dile getirdim" diye konuştu.
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