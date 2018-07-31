İSTANBUL (AA) - İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde onlarca öğretmen maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Aralarında emeklilerin de olduğu onlarca öğretmen, Ahvaz'daki Huzistan Eğitim Bakanlığı binası önünde toplandı. Öğretmenler maaş bordrolarını yırtarak, bekledikleri zammın yapılmamasını protesto etti.

İran Devrim Lideri Humeyni'nin ailesine yakınlığıyla bilinen "Jamaran" haber sitesine konuşan öğretmenlerden biri, maaşlarına bu yıl yüzde 17 ila yüzde 20 zam yapılmasını öngören tasarının hükümet tarafından meclise sunulmasına rağmen bunun hâlâ gerçekleşmediğini belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen gösterici, maaşlarında dolardaki artış göz önünde bulundurularak iyileştirme yapılması gerektiğini kaydetti.

Bir milyon 50 bin öğrencinin eğitim gördüğü Huzistan eyaletinde Eğitim Bakanlığı'na bağlı 70 bin kişinin çalıştığı belirtiliyor.

İran'da son günlerde doların hızla yükselişi halkın alım gücünü olumsuz etkiledi. Hükümetin aldığı tedbirler doların ateşini düşürmediği gibi piyasada yaşanan krizin boyutlarını daha da arttırdı. Serbest piyasada dolar 10 bin tümen seviyesini geçti.

