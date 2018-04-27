İranlı sanatçı Mahsa Vahdat CRR'de konser verecek

İSTANBUL (AA) - İranlı sanatçı Mahsa Vahdat "Eski Kökler Yeni Yapraklar" projesinin solisti olarak 30 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki konserde, ünlü caz piyanisti Tord Gustavsen, kopuz ve bağlama üstadı Coşkun Karademir ve Norveç'in çok sesli korosu Struk da sahne alacak. Struk'ı, 35 yıldır koordinatörlüğünü üstlenen Per Oddvar Hildre yönetecek.

Vahdat'a yaylı tamburda Özer Özel, neyde Yasin Özçimi, perküsyonda ise Ömer Arslan ile İranlı sanatçı Ali Rahimi eşlik edecek.

Önemli eserlerin seslendirileceği etkinlikte Vahdat İranlı şair Hafız-ı Şirazi'ye ait "Ay Yüzlü Sevgili" eserini, Coşkun Karademir ile Struk korosu ise Mehmed Ali Hilmi Dedebaba'ya ait nefes "Zahid Bizi Ta'n Eyleme" eserini repertuvara aldı.

