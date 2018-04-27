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İranlı sanatçı Saadi'nin kişisel sergisi 3 Mayıs'ta açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 16:46 | Son Güncelleme

İranlı sanatçı Saadi'nin kişisel sergisi 3 Mayıs'ta açılacak

İSTANBUL (AA) - İranlı sanatçı Ahad Saadi'nin "aşk ve yaşam" temalı sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Üsküdar'da Emaar Square Mall Sanat Galerisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek sergi, 3 Mayıs'ta ziyarete açılacak.

Etkinlikte, Saadi'nin kendi icadı olan ve ateşle çizim yapmak anlamına gelen "Azarnegari" adını verdiği teknikle hayata geçirdiği eserler görülebilecek.

Sergi, 3 Temmuz'da sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ahad Saadi sanatçı sergi

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