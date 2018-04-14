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İranlı sanatçılardan Adıyaman'da "sokak" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 20:44 | Son Güncelleme

Sanatçılar, Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Sanat Sokağı'nda çeşitli parçalar seslendirdi

İranlı sanatçılar, Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sokak konseri verdi.

Festival kapsamında kente gelen Tahran Üniversitesi Konservatuvarı sanatçıları ile "Radmehre İran" adlı müzik grubu, Sanat Sokağı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Seslendirdikleri parçalarla ilgi odağı olan sanatçılara, zaman zaman izleyiciler de eşlik etti.

Festivalin sanat yönetmeni Özgür Oğuz, yaptığı konuşmada, tüm konserlerin ayakta alkışlandığını, bununla da büyük enerji topladıklarını söyledi.

Sanat Sokağı'ndaki konsere gösterilen ilgiye dikkati çeken Oğuz, "Sanatçılarımız çok başarılı bir konser verdi. Vatandaşlar ayakta alkışladı. Bugün de sanat sokağında böyle bir etkinlik yaptık. Vatandaşlarımızın ilgisi gayet güzel." dedi.

Radmehre İran grubunun solisti Babak Mirzaei de Türk insanın İran müziğini çok sevdiğini, buna şahit olduklarını için de mutlu olduklarını belirtti.

Konseri dinlemeyen gelen Mehmet Yelken ise Adıyaman'da "sokak müziği" kapsamında çalışma yapılmadığını ifade ederek "Çok güzel bir performans sergilediler. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

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Adıyaman Sanat Sokağı Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali Radmehre İran Tahran Üniversitesi Konservatuarı

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