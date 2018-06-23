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İranlı Tuğgeneral Suriye'de öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 16:42 | Son Güncelleme

İranlı Tuğgeneral Suriye'de öldürüldü

İSTANBUL (AA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup Tuğgeneral Şahroh Dayipur, Suriye'nin Deyrizor iline bağlı Bukemal ilçesinde katıldığı bir operasyonda öldürüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Dayipur'un dün Bukemal ilçesinde "askeri danışman" olarak katıldığı bir operasyonda hayatını kaybettiği belirtildi.

İranlı generalin İran-Irak savaşı gazilerinden olduğu belirtilen açıklamada, Dayipur'un Devrim Muhafızları Ordusu'nda çeşitli birimlerde komutanlıklar üstlendiği ifade edildi.

Esed rejimi, Temmuz 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçen Bukemal ilçesini geçen yıl kasım ayında Rusya ve İran'ın desteğiyle ele geçirdiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN şahroh dayipur

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