HABER

İranlı turistler İspanya maçını heyecanla izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 23:47 | Son Güncelleme

Tatil için Türkiye'yi tercih eden İranlı turistler, Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin İspanya ile karşılaştığı maçı heyecanla izledi - İranlı İrfan Haşimi: - "Ülkemizin bu yıl Dünya Kupası'nı kazanmasını çok istiyoruz. Gönlümüz her zaman takımımızın yanında"

Tatil için Türkiye'yi tercih eden İranlı turistler, Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkelerini İspanya karşısında yalnız bırakmadı.

Tatil için Van'da bulunan İranlı turistler, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu'ndaki İran-İspanya maçını büyük bir heyecanla izledi. Başlama saatinden dakikalarca önce konakladıkları otellerin lobisinde yerlerini alan İranlılar, maçın başlamasıyla birlikte 90 dakika boyunca takımlarını destekledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında takımlarının kendi kalesinde bulduğu golle büyük üzüntü yaşayan İranlılar, maçın ardından ülkeleri lehine tezahüratlarını sürdürdü.

İranlı turistlerden İrfan Haşimi, AA muhabirine, her yıl tatil için Van'a geldiklerini, bu yıl da ülkelerinin Dünya Kupası'ndaki mücadelesine Van'dan destek verdiklerini bildirdi.

Hem İran'da hem de diğer ülkelerde bulunan tüm İranlıların takımlarını desteklediğini aktaran Haşimi, "Bugün herkes İran takımının kazanmasını istedi. Ülkemizin bu yıl Dünya Kupası'nı kazanmasını çok istiyoruz. Gönlümüz her zaman takımımızın yanında." dedi.

Mehedi Haki isimli İranlı da takımlarının yenilmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Takımızı bugün her ne kadar yenilse de gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Ülkemizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah şampiyon oluruz." ifadesini kullandı.

PARTNERDünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!Dünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!
Giresun'da hastaneyi su bastı, poliklinikler çamurla kaplandıGiresun'da hastaneyi su bastı, poliklinikler çamurla kaplandı
Bitlis’te 15 Temmuz şehidi Ayabak'ın anısına Muay Thai turnuvasıBitlis’te 15 Temmuz şehidi Ayabak'ın anısına Muay Thai turnuvası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İranlı turist maç Van

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yeni hamle! Telefonunu açan büyük sürpriz yaşadı!

Erdoğan'dan yeni hamle! Telefonunu açan büyük sürpriz yaşadı!

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi Sincik İlçe Başkanı Ramazan Güldü istifa etti

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi Sincik İlçe Başkanı Ramazan Güldü istifa etti

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ece Sevim Öztürk FETÖ'ye yardımdan tutuklandı

Ece Sevim Öztürk FETÖ'ye yardımdan tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UBER açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UBER açıklaması

Türkiye ve ABD'den Münbiç'te ortak çalışma

Türkiye ve ABD'den Münbiç'te ortak çalışma

Tuzla'da katı atık merkezinde yangın

Tuzla'da katı atık merkezinde yangın

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!

Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.