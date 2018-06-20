İranlı turistler İspanya maçını heyecanla izledi

Tatil için Türkiye'yi tercih eden İranlı turistler, Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkelerini İspanya karşısında yalnız bırakmadı.

Tatil için Van'da bulunan İranlı turistler, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu'ndaki İran-İspanya maçını büyük bir heyecanla izledi. Başlama saatinden dakikalarca önce konakladıkları otellerin lobisinde yerlerini alan İranlılar, maçın başlamasıyla birlikte 90 dakika boyunca takımlarını destekledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında takımlarının kendi kalesinde bulduğu golle büyük üzüntü yaşayan İranlılar, maçın ardından ülkeleri lehine tezahüratlarını sürdürdü.

İranlı turistlerden İrfan Haşimi, AA muhabirine, her yıl tatil için Van'a geldiklerini, bu yıl da ülkelerinin Dünya Kupası'ndaki mücadelesine Van'dan destek verdiklerini bildirdi.

Hem İran'da hem de diğer ülkelerde bulunan tüm İranlıların takımlarını desteklediğini aktaran Haşimi, "Bugün herkes İran takımının kazanmasını istedi. Ülkemizin bu yıl Dünya Kupası'nı kazanmasını çok istiyoruz. Gönlümüz her zaman takımımızın yanında." dedi.

Mehedi Haki isimli İranlı da takımlarının yenilmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Takımızı bugün her ne kadar yenilse de gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Ülkemizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah şampiyon oluruz." ifadesini kullandı.

