İranlı turistler, nevruz tatilini Van'da geçiriyor

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - 'VAN Shopping Fest' adıyla düzenlenen alışveriş etkinliği sürdürülürken, İranlı turistler, yaklaşan nevruz öncesi kente gelmeye devam ediyor. Kentteki otellerde ve konaklama tesislerinde doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı.

Nevruzu geçirmek üzere Van'a gelen İranlı turistler, 'Shopping Fest' kapsamında gündüz alışveriş yapıp, gece de eğlence mekanlarında keyifli vakit geçiriyor. İranlılar, festival dolayısıyla kentte düzenlenen konserlere de yoğun ilgi gösteriyor. Van'a tatil için gelen İranlılar, konserlerde dans edip, eğleniyor. Tuşba ilçesindeki Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere de İranlı turistlerin yoğun katılımı oldu. Tahran, Tebriz ve Hoy gibi şehirlerden Van'a aileleriyle birlikte gelen turistler, İranlı sanatçıların seslendirdiği şarkılara konser boyunca eşlik etti. İranlı turistler, Van'a alışveriş festivali ve nevruz tatili için geldiklerini belirtip, keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

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