İranlı turistler nevruzu Erzurum'da kutladı

Nevruz Bayramı için Türkiye'ye gelen yaklaşık 400 İranlı turist, Erzurum'da mola verdikleri bir istasyonda kutlama yaptı.

Nevruz Bayramı dolayısıyla 4 otobüs ve özel araçlarıyla Türkiye'ye gelen İranlı turistler, mola verdikleri Erzurum-Pasinler Karayolu'ndaki bir dinlenme tesisinde kutlama düzenledi.

Tesis sahibi Mecit Özdemir'den izin alıp beraberlerindeki müzisyenlerinin çaldığı şarkılar eşliğinde dans eden turistler, burada gönüllerince eğlendi.

Turistler, daha sonra otobüslerle tatil yapacakları şehirlere gitmek üzere yola çıktı.

İranlı turistlerden Esin Mehnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nevruz Bayramı'nı kutlamak için İran'dan Erzurum'a 4 otobüslük kafileyle geldiklerini söyledi.

Mehnaz, Erzurum'a sürekli geldiklerini belirterek, "Nevruz Bayramı'nı kutlamak için her yıl Erzurum'a geliyoruz. Bir kaç gün burada kalıp, tatil için Antalya ve Ankara gibi şehirlere gidiyoruz." dedi.

Erzurum'u çok beğendiklerini anlatan Esin Mehnaz, "Dinlenme tesisinde mola verdik. Hem dinleniyoruz hem de nevruzu kutluyoruz. Tesis sahibi Özdemir'e desteklerinden dolayı teşekkür çok ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İranlı turistlerden Macit İnan da her yıl Nevruz Bayramı'nı kutlamak için Erzurum'a geldiklerini anlatarak, "Türkiye ve İran kardeş ülke. Bayram kutlamamız çok güzel geçiyor. Buraya ailece gelip eğleniyoruz. Herkesin Nevruz Bayramı kutlu olsun." diye konuştu.