İranlı turistler Nevruz’u Sarıkamış’ta kutladı

Nevruz Bayramı için Türkiye’ye gelen İranlı turistler Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kutlama yaptı.
Kars’ın Sarıkamış ilçesine turist kafilesi olarak gelen İranlı ve Azerbaycanlı turistler Türkiye turizm merkezleri arasında önemli yeri olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde kutladı. Nevruz Bayramı için Sarıkamış’ı tercih eden İranlı turistler coşku dolu anlar yaşadı. 120 kişilik turist grubu, Sarı Çam arasında bulunan kristal karıyla meşhur Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde Nevruz Bayramını kutlayarak dilek balonu uçurdu.
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