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İranlı turistler tekne gezisinde İzmir Marşı ile eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 19:26 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde turistlerin vazgeçilmezi hale gelen doğa harikası koylara düzenlenen günübirlik tekne turları, bu yıl zengin İranlı turistlerle başladı.

İranlı turistler tekne gezisinde İzmir Marşı ile eğlendi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde turistlerin vazgeçilmezi hale gelen doğa harikası koylara düzenlenen günübirlik tekne turları, bu yıl zengin İranlı turistlerle başladı. İranlı turistler, 10'uncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı'na eşlik ederek turlarda eğlendi.
Nevruz Bayramı kapsamında Marmaris kent merkezinde tatillerini geçiren 1200 İranlı turistten 400'ü, bu sabah Kordon Caddesi'nde demirli günübirlik gezi tekneleriyle tura çıktı. Otellerden otobüslerle getirilen İranlı turistler, anlaşmalı tekneye alındı. Öğle yemeği dahil kişi başı 80 liraya Bedir, Çiftlik, Kumlubük, Cennet adaları ve Fosforlu Mağara'yı 10 saat dolaşan turistler, müzik eşliğinde dans etti ve denize girdi. Yeşilin ve mavinin buluştuğu cennet koylarda tur atanların arasında avukat, mühendis, işadamı ve doktorların bulunduğu İranlılar, önceden planlanan restoran ile kafeteryalara balıkçı tekneleriyle alınarak götürüldü.
Aileleriyle birlikte mavi ve yeşilin her tonunun görülebildiği kentin bakir koylarını gezen İranlı turistler, o anları cep telefonları ve kameralarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi. Saat 17.00'de Marmaris Körfezi'ne girerek tur atan günübirlik gezi teknesi, İranlı turistlerin isteği üzerine 10'uncu Yıl ve İzmir Marşı'nı çaldı. İranlı turistler, çalan marşlara Türk bayrağı altında eşlik etti.
Berk Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Berk, geçen yıl da zengin İranlı turistlerle turizm sezonunu açtıklarını belirterek, "Bu yıl turizm sezonunun bereketli geçeceğine inanıyoruz. Sabah saatlerinde 400 zengin İranlı turisti günübirlik tekne gezisine çıkardık. Yemekler yenildi, ikramlarımız oldu. Cennet doğamızı gezdirdik ve tarihi yerler hakkında el ilanları dağıtarak bilgilendirmede bulunduk. 10 Nisan'a kadar haftanın iki günü zengin İranlı turistleri gezdireceğiz. Dönüş yolunda körfeze girdiğimizde bizlerden 10'uncu Yıl ve İzmir Marşı'nı çalmamızı istediler. Bir an isteğe şaşırdık ama marşları çaldık. Çalan marşlara Türk bayrağı altında eşlik ettiler" dedi.

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İranlı turistler tekne gezisinde İzmir Marşı ile eğlendiİranlı turistler tekne gezisinde İzmir Marşı ile eğlendiİranlı turistler tekne gezisinde İzmir Marşı ile eğlendiİranlı turistler tekne gezisinde İzmir Marşı ile eğlendi

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