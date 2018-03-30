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İranlı turistler, Van'da Moein'in konseriyle coştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 11:28 | Son Güncelleme

VAN'da, nevruz tatillerini geçiren ve kent ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlı turistler, dün gece ülkelerinin ünlü sanatçısı Moein'in şarkılarıyla coştu.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da, nevruz tatillerini geçiren ve kent ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlı turistler, dün gece ülkelerinin ünlü sanatçısı Moein'in şarkılarıyla coştu. Şarkılara eşlik eden İranlılar, geç saatlere kadar eğlendi. Van'a nevruz tatillerini geçirmek ve Shopping Fest için gelen İranlı turistler, kent ekomisine büyük katkı sağlıyor. Geçen yıl 500 bin turistin geldiği Van'da, bu yıl 1 milyon turistin gelmesi hedefleniyor. Nevruz tatillerini gündüzleri alışveriş yaparak, geceleri de disko, bar ve konserlerde eğlenerek geçiren İranlı turisler, düzenlenen etkinliklerde gönüllerince eğleniyor. İranlı turistler dün gece de Van'ın Edremit ilçesindeki Doueletree Hilton otelinde, ülkelerinde 'Hoca' diye anılan ve en çok dinlenen sanatçılardan olan Moein'in konserinde eğlendi. 1979 İran İslam Devrimi'nin ardından ABD'ye yerleşen ve ülkesine girişi yasaklanan Moein, Edremit ilçesindeki Doubletree Hilton Oteli'nde sahneye çıktı. Van'a gelen Moein hayranları, 'İran'ın en iyi viyola çalan sanatçısı' ünvanına da sahip sanatçıyı izlemek için saatler öncesinden salona girdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı konsere gelen İranlılar ellerindeki poster ve çiçeklerle Moein'e büyük ilgi gösterdi. Saat 21.00'de başlayan konserde sanatçının seslendirdiği şarkılara tüm izleyenler eşlik etti. Konserde eğlenen İranlı turisler Moeinin posterlerini taşıyıp, şarkılar eşliğinde dans ederek gece geç saatlere kadar eğlendi.

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