İranlı turistlerden Erzurum MNG’ye büyük ilgi

İlk kez bir Doğu kentimiz, uluslararası boyutta bir alışveriş festivaline ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleri ile Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren Doğu Anadolu Alışveriş Festivali (DAF), yakın şehirlerden ve İran’dan, toplam 600 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Doğu’nun en büyük alışveriş merkezinde yüzde 70’lere varan indirimler, ikramlar, sıra geceleri ve mehteran takımına ek olarak kent merkezinde ve mağazalarda sıcak bir ilgiyle karşılanan İranlılar, Erzurum’u çok sevdi. Tur şirketleri ile gerçekleştirilen anlaşmalar sayesinde bundan böyle karayolu ile farklı şehirlere giden turistler, Erzurum’da alışveriş molası verecekler.

İran’da resmi ve ticari görüşmeler yapan Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi Yönetimi, şehri uluslar arası boyutta tanıtmak ve turizm potansiyelini yükseltmek amacıyla bu yıl ilk kez bir alışveriş festivali düzenledi. 23-25 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen (DAF) Doğu Anadolu Alışveriş Festivali’nde, 160 seçkin markanın sürpriz hediye ve promosyonlarının yanı sıra başta Sunucu Okan Karacan olmak üzere şehre gelen ünlü sanatçılar ve renkli etkinlikler beğeni topladı. Yöresel el sanatları ve lezzetlerin tanıtımı için esnafa da geniş bir açık alan ayıran AVM, hem Türk hem de yabancı konuklarını özenle ağırladı.

Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Doğu Anadolu Alışveriş Festivali (DAF), Erzurum ve İranlı turistleri neşeli bir festival ortamında buluşturdu. Etkinliği tanıtabilmek için son 3 aydır Tahran’da üst düzey görüşmeler gerçekleştirildi; billboardlar, yazılı medya ve radyolardaki duyuruların yanı sıra sosyal medyada da festival tanıtıldı. Etkili duyuruların neticesinde büyük ilgi gören alışveriş merkezi, 3 gün boyunca çevre illerden ve yurt dışından gelen 600 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bu konukların 50 bin kişisini, ilk kez Erzurum’a gelen İranlılar oluşturuyor. Yerel lezzetleri ve geleneksel sanatları tanıtarak satış yapma şansını yakalayan kent merkezindeki esnaf, bu büyük ilgiden memnun. Bundan böyle İran’dan karayolu ile gelen İranlı turistler, şehirde 2 buçuk saat alışveriş ve dinlenme molası verecekler. Her aşamada festival organizasyonunu destekleyen yerel yöneticiler ise ticaretin canlanmasına vesile olan festivalin geleneksel hale getirilmesi konusunda hemfikir.

Dr. Aydoğan Süer’e teşekkür ettiler

Alışveriş festivalinin açılışı için düzenlenen davete şehirdeki Devlet yöneticileri ve milletvekilleri de ilgi gösterdi. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Erzurumlu değerli milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu ve Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da seçkin davetliler arasında yer aldı. Festivalin protokol açılışını gerçekleştiren Devlet yöneticileri, başarılı bir organizasyona imza atan MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer’i kutlarken, bu etkinliğin Erzurum’un tanıtımı ve turizm potansiyelinin artırılması açısından taşıdığı büyük önemi vurguladılar.

Mehteran takımından kadayıf dolmasına

Ekranların sevilen isimlerinden Okan Karacan’ın sunduğu festivalde, Kadınlar Bilir programıyla tanınan Ezgi Sertel büyük ilgi gördü. Türk ve yabancı ziyaretçilere yapılan ikramlar arasında özellikle kadayıf dolması ve sıra gecelerinin yıldızı çiğköfte, akılda kalan lezzetlerdi. Mehteran takımı ve halk oyunları ekibi de Nevruz bayramı vesilesiyle tatile çıkan İranlı turistlerden tam not aldı.

İlk kez düzenlenen ve bundan böyle gelenekselleşmesi planlanan etkinlik, turizm konusunda söz sahibi olan İranlı yetkililer ile gerçekleştirilen ekonomik ve kültürel ilişkiler sonucunda hayata geçirildi. Hedef, başta İranlı konuklar olmak üzere hem Türkiye’den hem de yakın coğrafyadan konukların şehirde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen başta olmak üzere yerel kurumlarla işbirliği içerisinde organize edilen bu büyük etkinliğin Erzurum’u kayak merkezi Palandöken’in ötesinde, bir kültür ve alışveriş rotası olarak da gündeme getirmesi hedefleniyor. Amaç, şehrin ticari yaşam ve turizmdeki potansiyelini tam anlamıyla kullanabilmek

İlk kez düzenlenen festival, gelenekselleşecek

Doğu Anadolu Alışveriş Festivali (DAF), MNG Yönetim Hizmetleri’nin Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer’in geçtiğimiz ay Tahran’da turizm acenteleri birliği ile yaptığı anlaşmaların sonucunda hayata geçirildi. Festival hakkında bilgi veren Dr. Aydoğan Süer, “Amacımız bundan böyle her yıl gerçekleştirilecek bu büyük alışveriş festivali ile hem alışveriş merkezimiz hem de şehrin tanıtımına katkıda bulunmak. Erzurum yurt dışında Palandöken Kayak Merkezi ile belirli bir tanınırlığa sahip ama artık bu ticari kapasiteyi yükseltmeyi amaçlıyoruz. Çünkü şehrin turizm ve alışveriş açısından çok daha büyük bir potansiyeli var.

Bu ilk festivalimizin ardından yeni ülkeler ile benzer ticari ve kültürel ilişkiler geliştirmek için yeniden görüşmelere başlayacağız. MNG Yönetim Hizmetleri olarak bir alışveriş merkezinin ötesinde adeta turizm elçisi gibi çalışıyoruz. Şehirdeki halk ve yerel yönetimlerle iyi bir entegrasyonun bir sonucu olarak, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk defa bir alışveriş festivali, komşu illerin yanı sıra dış ülkelerden de misafir ağırladı. Etkinlik kapsamında sevilen sanatçılarımız, Nevruz’a denk gelen bu özel dönemde, İran ve Türkiye’yi sıcak bir ortamda buluşturdu. Kültürel açıdan son derece etkili bir kutlama olan sıra geceleri ve “Doğu’nun çelik başı, Erzurum’un Dadaşı” diyen türküler eşliğinde Erzurum Bar Ekibi’nin coşkusu, büyük alkış aldı.

Bu uluslararası etkinlikte Erzurum’un yöresel lezzetleri konuklara sunulurken, bölge kadınlarının el emeğini yansıtan geleneksel sanat eserleri de satışa sunuldu. Bu açıdan yöre esnafını ve şehrin kadınlarını da destekleyen festival, alışveriş merkezi dışında da coşkulu bir hareketlenme oluşturdu. Kent merkezinde yer alan çarşı esnafı da İranlı turistlerin gelişi nedeniyle satışların yükseldiğini belirterek festivalin her yıl tekrarlanmasını istedi.

Biz de her aşamada desteklerini hissettiğimiz kurumlara, değerli yöneticilerimize ve festivale katılan tüm konuklarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Yeni etkinlikleri de kaçırmayın

Doğu’nun en büyük alışveriş merkezi olan Erzurum MNG, açıldığı günden bu yana Erzurum’un ticari ve kültürel yaşamına canlılık getirdi. İlk 5 ayda, 7,8 milyon ziyaretçi tarafından gezilen merkez, bünyesindeki 160 markanın çekim gücüne, renkli organizasyonların cazibesini ekleyerek başarısı ile adından söz ettiriyor. Son olarak Doğu Anadolu Alışveriş Festivali (DAF) organizasyonu ile şehirdeki vatandaşların da gönlünde yer edinen Doğu Anadolu’nun en büyük alışveriş merkezi, önümüzdeki aylar için yine renkli etkinlikler hazırlıyor. Gelecek aylarda 23 Nisan, 19 Mayıs ve Ramazan için görkemli bir takvim oluşturarak, ailelere ve şehirdeki öğrencilerimize hitap edecek etkinlikler hazırlayan Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, şehre daha fazla turist çekebilmek için yakın ülkelerle sürdürdüğü temasları da devam ettirecek.