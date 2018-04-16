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İranlı uyuşturucu baronuna operasyonda gözaltına alınmıştı! Kimliği şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 08:01 | Son Güncelleme

İranlı uyuşturucu baronu Naji Sharifi Zindaşti'nin yakalandığı operasyonun ardından, çete ile bağlantısı olduğu iddia edilen eski Cinayet Büro Başkomiseri F.Y. de gözaltına alındı.

Uluslararası çete lideri ve uyuşturucu baronu İranlı Naji Sharifi Zindaşti'nin İstanbul'da yakalanmasının ardından çete ile bağlantısı olduğu öne sürülen Cinayet Büro Başkomiseri F.Y. de gözaltına alındı.

2014 yılında Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürmesi olayını azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan Orhan Üngan, uyuşturucu hesaplaşmalarındaki cinayetlere F.Y. ile birkaç polisi rüşvet almakla suçlamıştı. Zindaşti’nin, F.Y.’yi Dubai’ye tatile gönderdiğini iddia eden Üngan, ikilinin mesajlaşmalarını da delil olarak mahkemeye sunmuştu.

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VİLLAYA BASKINDA O İSİM DE YAKALANMIŞTI

Öte yandan Zindaşti’nin villasına yapılan baskında, 30 Nisan 2017’de Maslak’taki silahlı saldırıda GEM TV sahibi İranlı asıllı İngiliz vatandaşı işadamı Saeel Karimian ile ortağının öldürülmesiyle ilgili aranan A.K.’nın da yakalandığı ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Avukat Kudbettin Kaya cinayetini aydınlatmak için çalışmalarını sürdüren polis, İstanbul ve Muğla’da önceki gün eşzamanlı operasyon yaptı. Olaydan sonra kaçan tetikçinin terk ettiği araçta bulunan parmak izlerinden yola çıkarak isimleri belirlenen şüphelilere yönelik birçok adres basıldı. B.K., İ.K.A., E.A., ve A.T.’nin gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Naji Sharifi Zindasti Cinayet Büro Başkomiseri

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