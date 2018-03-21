İranlı ve Azerbaycanlı turistler nevruzu Kars'ta kutladı

Nevruz etkinliğini turistlerin istekleri doğrultusunda hazırladıklarını anlatan Gemalmaz, "İranlı turistlerimizin nevruz kutlaması için bir ritüeli var onu yerine getirdik. Yedi çeşit 'S' ile başlayan yiyecek içecek gıda maddesi olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi semeni diyorlar, yani yeni çimlenmiş buğday, elma ve balık gibi şeyler hazırladık. Dışarıda müzik programı ve havai fişek gösterisi ile dilek balonları uçurduk. İnşallah Sarıkamış'a olan ilgi artarak devam eder. Seneye diğer otellerde de geniş katılımlı yapılmasını umuyoruz." diye konuştu.

Sarıçam ormanları arasında, 2 bin 634 rakımdaki pistlerde kayağın keyfini yaşayan İran ve Azerbaycanlı turistler akşam bir otelde düzenlenen eğlence programı ile nevruzu kutlandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen İran ve Azerbaycanlı turistler, hem kayak keyfi yaşadı hem de Nevruz Bayramı'nı kutladı.

- "Nevruz bizim en önemli milli bayramımızdır"

İranlı grubun sorumlusu Hamit Çağrışı da Sarıkamış'ın, kayak merkezi, doğasıyla çok güzel bir yer olduğunu belirterek, "Nevruz Bayramı'nın 1397'nci yılını Sarıkamış'ta heyecanla kutladık. Bizim ekip kayağın keyfini doyasıya yaşadı. Müzik, havai fişek gösterisi, dilek balonları uçurduk, çok heyecan yaşadık. Otel yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıl yine burada olacağız." ifadesini kullandı.

İranlı Mahsa Kia ise güzel bir kutlama yaptıklarını ifade ederek, "Bu sene Nevruz Bayramı'na Türkiye'de Sarıkamış'ta girdik. Her şey çok güzeldi, bizi çok güzel ağırladılar. Nevruzla birlikte herkese sağlık ve şans diliyorum." dedi.

Azerbaycan'dan ailesiyle gelen Habip Bağhırlı da çok güzel bir Nevruz Bayramı'nı Sarıkamış'ta kutlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Aslında biz kayak için geldik ancak burada otel güzel bir organizasyon yapmış, ona katıldık. Nevruz bizim en önemli milli bayramımızdır. Çok mutlu olduk, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."