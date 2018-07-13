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İranlı vekilden "şeffaflık" önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 18:08 | Son Güncelleme

İran Meclisi Din Adamları Fraksiyonu Başkanı Müçteba Zülnur, toplumda şeffaflığın sağlanması için ülke lideri Ali Hamaney'den sıradan vatandaşa kadar herkesin mal varlığının kayıt altına alınması gerektiğini aktardı

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Din Adamları Fraksiyonu Başkanı Müçteba Zülnur, toplumda şeffaflığın sağlanması için ülke lideri Ali Hamaney'den sıradan vatandaşa kadar herkesin mal varlığının kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.

İran'da yayın yapan "etemaadonline" adlı haber sitesine konuşan Zülnur, "Hükümet Devrim Rehberi'nden evinde oturan kimsesiz yaşlı kadına kadar herkesin neyi varsa kayıt altına alacak bir sistem inşa etmelidir." dedi.

Zülnur, devletin en üst kademesinden en altına kadar herkesin mal varlıkları ve servetlerinin şeffaf olması gerektiğini belirterek, "Bu sayede halk sisteme müracaat ederek herkesin mal varlığı ve serveti hakkında bilgi sahibi olabilir. Halktan her kesimin de mal varlıkları kayıt altında olmalı ve kayıt ettirmeyenler cezalandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki yolsuzluk sorununa da değinen Zülnur, yolsuzluğa karışmış bazı kişilerin "şebeke" haline geldiğini belirtti.

İranlı milletvekili, bu kişilerin bazen bir kısım yetkilileri aldatarak, yolsuzluğa başvurduklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Hamaney Hüccetülislam Mücteba Zülnur İRAN Yolsuzluk

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