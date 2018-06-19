İranlı vekilden Türkiye'nin PKK ile mücadelesine destek

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Muhammed Cevad Cemali Nubendegani, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı verdiği mücadeleyi onayladıklarını söyledi.

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'nın haberine göre, Türkiye ile İran'ın PKK'ya yönelik operasyonlarla ilgili görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulunan Nubendegani, "PJAK ve PKK gibi terör örgütleri ülkemizin, Türkiye'nin hatta Suriye'nin dahi güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir." dedi.

Terörizmle mücadeleyi kanunen ve uluslararası hukuk kuralları gereği kabul ettiklerini dile getiren Nubendegani, "Bu yönden (Türkiye'nin) PKK'yla mücadelesini onaylıyoruz." diye konuştu.

