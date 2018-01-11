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İranlı yolcu uçağını kaçırdı, yeni uçağı beklerken hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 15:45 | Son Güncelleme 25 dakika önce

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) İRANLI Amir Gerayely Moghadam bu gece saat 01.15'te Türk Hava Yolları ile İstanbul'dan Tahran'a gidecekti fakat uçağı kaçırdı. 48 yaşındaki Amir Gerayely Moghadam, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde başka bir seferle Tahran'a gitmek üzere beklerken bir anda 214 numaralı kapıda yere yığıldı. Talihsiz adama sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Amir Gerayely Moghadam yapılan müdahaleleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Amir Gerayely Moghadam'in cesedi apronda bekleyen ambulansla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

(FOTOĞRAF)

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