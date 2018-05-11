HABER

İranlı yönetmen Tarihi Asansör'de 3 kısa film çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 15:45 | Son Güncelleme

İran Film Günleri etkinliği için geldiği İzmir'de öğrencilerden hayal kurdukları aşk hikayeleri anlatmaları isteyen Rouhollah Hejazi, tarihi mekanda geçen 5 dakikalık 3 film yaptı

İZMİR (AA) - İranlı yönetmen Rouhollah Hejazi, Tarihi Asansör'de geçen 3 aşk hikayesini kısa filme dönüştürdü.

Hejazi, yaptığı açıklamada, İran Film Günleri etkinliği için geldiği İzmir'de Tarihi Asansör'den çok etkilendiğini, ardından burada film çekmeye karar verdiğini söyledi.

İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü öğrencileriyle de bir araya geldiğini anımsatan Hejazi, bu görüşmede kendilerinden Tarihi Asansör'de hayal ettikleri bir aşk hikayesini anlatmalarını istediğini dile getirdi.

Öğrencilerden çıkan bu hikayeleri filme dönüştürdüğünü anlatan Hejazi, "Bu hikayelerden 5 dakikalık 3 kısa film çektik." diye konuştu.

Tarihi Asansör'deki çekimleri izleyen DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik ise senaryoları beğendini vurguladı.

Öğrencilerden Mahmut Duyan, İranlı yönetmenle çektikleri filmlerin kendileri için iyi bir tecrübe olduğuna işaret etti.

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladıSavaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı
Erken seçim için çarpıcı açıklamalar: 2002'den bu yana bir ilkErken seçim için çarpıcı açıklamalar: 2002'den bu yana bir ilk
Tatyana olayında sır perdesi aralandı! Tatyana olayında sır perdesi aralandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
film çekimi Iranlı Yönetmen Tarihi Asansör

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Serenay Sarıkaya, Fransa'da!

Serenay Sarıkaya, Fransa'da!

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu

Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu

Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?

Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?

Böyle vahşet görülmedi!

Böyle vahşet görülmedi!

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

Mynet'e 'Yılın En İyi Haber Portalı' ödülü...

Mynet'e 'Yılın En İyi Haber Portalı' ödülü...

Çorum'da mezarlıktaki 'gizemli kız' bulundu mu? Yeni gelişme

Çorum'da mezarlıktaki 'gizemli kız' bulundu mu? Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.