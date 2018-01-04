‘İranlı zengin çocuklar’dan Atatürk paylaşımı

Başta İngiliz basını olmak üzere birçok mecrada dikkat çeken paylaşımlara sahip “Tahran’ın Zengin Çocukları” isimli Instagram hesabından dün Mustafa Kemal Atatürk paylaşıldı.

123.000’i aşkın takipçisi olan Instagram hesabında İran’ın başkenti Tahran’da yaşayan gençlerin lüks içindeki hayatları gözler önüne seriliyor. Özel uçakların önünde, teknelerde ve otomobillerin içinde çekilen ve lüks saatleri ve kıyafetleri içerisinde çekilen fotoğrafların paylaşıldığı hesapta dün, siyah fon üzerine beyaz renklerle sadece bir cümle yer aldı.

Dün hesaptan, “İran’ın gerçekten Atatürk’e ihtiyacı vardı” mesajı paylaşıldı. Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.