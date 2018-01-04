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‘İranlı zengin çocuklar’dan Atatürk paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 08:29 | Son Güncelleme 6 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'da yaşayan varlıklı çocukların hayatlarının mercek altına alındığı Instagram hesabı, "Rich Kids of Tehran" (Tahran'ın Zengin Çocukları) halk hareketinin devam ettiği ülkede Atatürk'e gönderme yapan bir mesaj paylaştı.

‘İranlı zengin çocuklar’dan Atatürk paylaşımı

Başta İngiliz basını olmak üzere birçok mecrada dikkat çeken paylaşımlara sahip “Tahran’ın Zengin Çocukları” isimli Instagram hesabından dün Mustafa Kemal Atatürk paylaşıldı.

123.000’i aşkın takipçisi olan Instagram hesabında İran’ın başkenti Tahran’da yaşayan gençlerin lüks içindeki hayatları gözler önüne seriliyor. Özel uçakların önünde, teknelerde ve otomobillerin içinde çekilen ve lüks saatleri ve kıyafetleri içerisinde çekilen fotoğrafların paylaşıldığı hesapta dün, siyah fon üzerine beyaz renklerle sadece bir cümle yer aldı.

Dün hesaptan, “İran’ın gerçekten Atatürk’e ihtiyacı vardı” mesajı paylaşıldı. Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Tahran İRAN

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Allah o nimeti biz Türk Milleti'ne bahşetti ama ülkenin kadir kıymet bilmeyen yarısı halen nankörlükten vazgeçemedi.Atamız olmasaydı o koltuklarda değil oturmak,koltuklarda oturan din sömürgeni mollaların ayaklarını ibrikle su döküm yıkıyor olacaklardı.
Zengin ve lüks yaşayan İranlıları eleştirmek için yapmışlar ilginç! herkesin Kendince bir Atatürk ü var Bizde ise ,Bağdat caddesinde ,Etilerde ,Arnavutköyde vs "hergece Ayrı Barda gönlüm hovarda" hesabı takılanlar "Türkiyenin yeniden Atatürke ihtiyacı var"diyor ))
@palermo544 bu sacma yorumu kim yaptı dedim bir baktım kırmızı duskunu aktrol palermo...şasırdımmı yooooooo
rte dese 5 vakit namaz kılan müslümanlar olacaktı değil mı?
@palermo544 SENİN GİBİ KUTUPLAŞTIRICILARA İNAT ELHAMDÜRÜLLAH MÜSLÜMANIM VE ATATÜRK Ü DE SEVİYORUM.
MKEMAL ATATÜRK enbüyük değerimiz anca ne varki toplumda hat safhaya ulaşan yardakçılıklar biryerlere yaranmaya çalışmalar bu yüce önderimizşi yıllardır yerden yere vuruyorlar rahmete ermiş yüce önderimiz hakkında onca söylenen küçültücü laflar resimlerinin resmi yYERLERDEN kaldırılması büst lerinin taHRİP edilmeye çalışılması toplumumuzun ne durumda olduğunu açıkça göstermektedir ancak ne üzücüdür ki bizim sahip çıkamadığımız önderimizin hatırasına anısına bu değeri çok iyi anlayan dış devlerin halkları sahip çıkmaktadır ARTIK ULUSÇADÜŞÜNELİM ÖNDERİMİZE DEĞER VERELİM
Öyle ya da böyle;herkesin bir ATATÜRK'e ihtiyacı var.Bunu bizim yobazlar anlamaz da masum halk için geç olmasa bari...
turkiye nin de bir atatük e ihtiyacı
geçen yıl metroda gidiyorum bir iranlı türkçe biliyor , konuşmaya başladı benim ile , atatürk ne güzel yaptı dedi getirdi alfabeyi biz zorluk çekiyoruz dedi. bizede lazım böyle bir lider dedi.
Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir (Maide 44) İster Atatürk olsun, isterse Erdoğan olsun, bu ayet hepsini aynı sınıfa koyar. Eğer kendinizi İslam'a nispet ediyorsanız, bu gerçekleri görün. Allah'tan başka ilah yoktur. Kula kulluk etmeyin.
@ersengokmen arkadasim lutfen memlekette kakabalik etme, bahsettigin gibi yonetilen ulkelere git
Bazı SazanAtatürkçüler düşünmeden bununla gurur duyarlar bu paylaşımı yapanlar zenginlik ve lüx içinde yaşayan zengin züppeler boş yere su gibi para akıtıp süper lüx araba ev yatlarda hayatını yaşıyor hatta okadar ki evcil hayvan diye aslan kaplan besliyorlar evlerinde. Paranın esiri olanlar Atatürk Paylaşımı yapmış heee
Dünyanın Atatürk'e ihtiyacı var.
ÜLKESİNİ DIŞ MİHRAKLARDAN TEMİZLEYİP YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ DİYEN BİR LİDER NEDEN SEVİLMESİN
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