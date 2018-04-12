İranlılar istedi telkari kursu açıldı

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından Manisa’da yaşayan İranlı vatandaşların isteğiyle telkari kursu açıldı. Tarihi Yeni Han’da açılan kursa katılan 3’ü misafir 22 kişiden 16’sını İranlılar oluştururken kursu ziyaret eden Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin de İranlıların kursa ilgi göstermesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından Manisa’da yaşayan İranlı vatandaşların isteğiyle açılan telkari kursu kursiyerleri gümüşü incelterek yüzük, küpe, kolye, anahtarlık yapmayı öğreniyor. Tarihi Yeni Han’da açılan kursa katılan 3’ü misafir 22 kişiden 16’sı İranlı. Kursa katılan kadınlar ve 4 erkek kursiyer, gümüşü incelterek yüzük, küpe, kolye, anahtarlık yapmayı öğrenerek meslek sahibi oluyor.

Açılan kursu ziyaret eden Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, kursiyerlerle bir araya gelerek, kursiyerlerin çalışmalarını inceledi. Halk eğitim kurslarında geleneksel el sanatlarının yaşatıldığını ve bu kursları önemsediklerini kaydeden Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, “Telkari ülkemizde bilinen ama çok yaygın bir sanat değil. Çok az yerde telkari yapılıyor. Kursiyerler telkari sanatını öğrenerek meslek sahibi olacaklar ve kendilerini geliştirecekler. Türk kursiyerlerinden fazla İranlı kursiyerler var. İran’dan Manisa’ya gelen kişiler bu sanata ilgi duydu ve bu sanatı öğrenmeye başladı” dedi.

Gümüş takı işlemeciliği telkari öğretmeni Sabriye Çobanoğlu, telkarinin çok ince bir sanat olduğunu dile getirerek, özellikle İranlıların ilgi göstermesi üzerine özel bir kurs açıldığını belirtti. 4 aylık kursun 122 saat süreceğini ifade eden Çobanoğlu, “Telkari Mardin Midyat’a özgün, Süryanilerden gelme bir sanattır. Bin ayar has telle işlenerek yapılıyor. 3 bin yıllık bir sanat. İnce işçilikle erkek kursiyerler de telkari sanatını öğreniyor” diye konuştu.

İran’dan 4 yıl önce Türkiye’ye geldiğini ve çalışmadığını belirten İranlı kursiyer Meryem Şafi, telkari öğrenerek kendini geliştirmek ve meslek sahibi olmak istediğini söyledi.