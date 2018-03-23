İranlılar Van’da coşuyor

Nevruz tatili nedeniyle Van’a gelen İranlı turistler, dünyaca ünlü Arash ve Sasy konseriyle coştu.
Kentin beş yıldızlı otellerinde düzenlenen Arash ve Sasy konserine İranlılar yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce kişinin katıldığı konserde, İranlı sanatçılar Arash ve Sasy, seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla adeta dinleyicileri mest etti. Kimi şarkılarla hüzünlenen İranlı turistler, hareketli şarkılarla da dans etmenin tadına vardı.
Van’da bu tür konserlerin düzenlenmesinin mutluluk verici olduğunu ifade eden İranlı turistler, “Arash ve Sasy’i daha önce izleme fırsatı bulamamıştık. Bu konser için Van’a geldik. Arash ve Sasy’i çok seviyoruz. Çok güzel bir konser oldu. Çok eğlendik. İnşallah bu tür konserler sürekli düzenlenir” dedi.
Nevruz ile ilgili de konuşan İranlı turistler, yeni yılın Türkiye ve İran başta olmak üzere herkese sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.
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