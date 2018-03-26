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İranlılara 5 yıldızlı sokak pazarı! İlçe hareketlendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 12:30 | Son Güncelleme

Antalya’nın en önemli turizm bölgelerinden Kundu’da esnaf, küçük AVM tarzı mağazalarının önüne kurduğu pazarda İranlı turist bereketi yaşıyor.

İranlılara 5 yıldızlı sokak pazarı! İlçe hareketlendi!

Turizmin başkenti Antalya’nın en önemli turizm bölgelerinden Aksu ilçesinin Kundu Turizm Merkezi’nde, kış sezonunu durgun olarak geçiren esnafın yüzünü İranlı ve yerli turistler güldürüyor.

Ülkelerindeki 14 günlük Nevruz tatili için Türkiye’ye giriş yapan İranlı turistler, yaklaşan sezon öncesi esnafa rahat bir nefes aldırıyor. Yaklaşık 860 esnafın, küçük AVM tarzı mağazalarının önüne kurduğu pazarda tekstil, deri, ayakkabı, çanta, gıda ve elektronik eşyalar yer alıyor. Farsça ve Türkçe duyurularla ürünlerin tanıtıldığı pazarda hafta başıyla birlikte hareketlilik başladı. 5 ile 200 TL arasındaki fiyatlarla kıştan kalan ürünlerini sezon öncesi uygun fiyata elinden çıkarmanın hesabını yapan esnaf, kısa süreli pazarda, yaklaşan sezon öncesi borçlarını ödeyip, yeni ürünler almayı İranlı turiste bağladı. Esnaf pazarı sadece İranlılara değil, yerli turistinde hitap ettiğini belirtti.

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'PAZAR GENELDE İRANLILARA YÖNELİK'

Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin Kanmaz, Kundu oteller bölgesinde 860 esnaf olduğunu belirterek, 30’un üzerindeki otelin içinde 200’e yakın esnafın faaliyet yürüttüğünü bildirdi.

Kundu esnafının dükkânlarının önüne kurduğu pazarın İranlı turistlere yönelik olduğunu kaydeden Kanmaz, “Yerli misafirlerimiz de gelip alışveriş yapabilir. Kaliteli ürünlerimizi 3’te 1 fiyatına veriyoruz. Esnafımız elinde kıştan kalan ürünleri sezon açılmadan paraya çevirmek istiyor. Esnafımız kışın iş yapamıyor. Fiyatlar çok uygun” dedi.

'SOKAKTA PANAYIR HAVASI VAR'

Pazarın ziyaretçilerini şu dönemde Nevruz tatili olması nedeniyle İranlıların olduğunu dile getiren Kanmaz, “ Avrupalı turistler de geliyor. İngilizler de geliyor. Bu pazardan her tatilcimiz yararlanıyor. Sokakta bir panayır, festival havası var. Çok bir para kazanılmıyor ama yine de ürünün yeri değişmiş oluyor. Geçen yıla oranla İranlı turist sayısı yüzde 10-15 oranında düşük gibi. Otellerdeki doluluk oranı iyi. Önümüzde 15 günlük bir süreç var, İranlı turistlerdeki hareketlilik inşallah esnafımıza da yansır” ifadelerine yer verdi.

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'ESNAFIN SORUNLARI'

İranlı turistin sadece sıcak para kazandırdığını kaydeden Metin Kanmaz, sezonda 860 esnafın ülke ekonomisine 100 milyon Avro'nun üzerinde gelir getirdiğini belirtti.

Esnafın ve bölgenin belediye hizmeti almada sıkıntı yaşadığının altını çizen Kanmaz, “Esnafın önüne seyyar satıcı tezgâh açıyor. Dilencilerden şikâyetçiyiz. Seyyar satıcı parfüm adı altında gidiyor turisti taciz ediyor.Hırsızlıklar oluyor.”dedi.

'DÜKKÂNI SOKAĞA TAŞIDIK'

Sezonun yaklaşması nedeniyle büyük bir indirime girdiklerini belirten esnaf Mahmut Erden,“ Yerli halkımızı da bekliyoruz. İranlı turistte de büyük bir artış yok. Gelen İranlı turist ülkelerinde yaşadıkları ekonomik sıkıntı nedeniyle fazla bir ürün almıyor. Büyük bir kampanya yaptık.Son kalan ürünlerimizi bedavaya yakın fiyata satıyoruz. Dükkânımızı sokağa taşıdık” dedi.

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İRAN Antalya turist Kundu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kendi ülkelerin de gözünü açamayanlar burada göbeğini açıyor ama merak etmeyin sizin zihniyetinizin verdiği oylarla Allah göstermesin 2019 dan sonra buranın milleti de ancak gittiği ülkelerde göbeğini açacak
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