"IRCICA dostları" iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nce (IRCICA) iftar programı düzenlendi.

Topkapı Sarayı içerisinde yer alan restoranda gerçekleştirilen iftar yemeğine akademisyenler, bürokratlar, sanatçılar, konsolosluk yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

IRCICA Genel Direktörü Doç. Dr. Halit Eren, programda yaptığı konuşmada, ramazanın rahmet ayı olduğunu söyledi.

Eren, "IRCICA dostları" ile bir araya geldiklerini dile getirerek, iftar programında İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye olan ülkelerin başkonsolosları başta olmak üzere İslam tarihi, medeniyeti ve kültürü konularında çalışan akademisyenlerin, yarışmalara katılan hattatların da bulunduğunu kaydetti.

Ramazanın bereketini paylaşmaktan ve IRCICA dostlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Eren, bundan böyle her ramazan ayında bir araya geleceklerini kaydetti.

İftar programı, dua edilmesinin ardından sona erdi.

