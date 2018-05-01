İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

16 Nisan referandumunda “Hayır” oyu kullanacağını açıkladığı için işten atılan Kanal D’nin eski sunucu İrfan Değirmenci CHP’den aday oldu. Adaylığını sosyal medyadan açıklayan Değirmenci “Bugüne kadar emekçiler,ezilenler, haksızlığa uğrayanlar ve güzel ülkemizin cesur insanları adına yürüttüğüm mücadeleyi bundan böyle CHP çatısı altında sürdürmek için milletvekili aday adayı oldum. Parlamenter demokrasiye,laikliğe, özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Güzel günler yakın” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar emekçiler,ezilenler, haksızlığa uğrayanlar ve güzel ülkemizin cesur insanları adına yürüttüğüm mücadeleyi bundan böyle CHP çatısı altında sürdürmek için milletvekili aday adayı oldum. Parlamenter demokrasiye,laikliğe, özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Güzel günler yakın pic.twitter.com/MWFkOafNY7 — irfan Değirmenci (@degirmencirfan) 1 Mayıs 2018



