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İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 16:37 | Son Güncelleme

Gazeteci İrfan Değirmenci 24 Haziran seçimleri için CHP'den aday olduğunu açıkladı

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

16 Nisan referandumunda “Hayır” oyu kullanacağını açıkladığı için işten atılan Kanal D’nin eski sunucu İrfan Değirmenci CHP’den aday oldu. Adaylığını sosyal medyadan açıklayan Değirmenci “Bugüne kadar emekçiler,ezilenler, haksızlığa uğrayanlar ve güzel ülkemizin cesur insanları adına yürüttüğüm mücadeleyi bundan böyle CHP çatısı altında sürdürmek için milletvekili aday adayı oldum. Parlamenter demokrasiye,laikliğe, özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Güzel günler yakın” ifadelerini kullandı.


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İrfan Değirmenci CHP 24 haziran erken seçim 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Günün fıkrası değirmenciden geldi :))))
YOK CANIM YANLIŞ YERDEN ADAY OLMUŞSUN AKP DEN NEDEN OLMADIN TUUUHHH GÖRÜYONMUUU TAM YERİNİ BULMUŞSUN BANANE KİMDEN OLURSAN OLLLLLLL
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