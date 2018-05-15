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İrfan Değirmenci'den Selahattin Demirtaş çıkışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 08:19 | Son Güncelleme

CHP'den milletvekili aday adayı olan gazeteci İrfan Değirmenci, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasını eleştirdi. Değirmenci "6 milyon seçmenin oy vermiş olduğu bir parti, TBMM çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istiyor. Partinin Cumhurbaşkanı adayı cezaevinde. Adaletten söz ediyorsak bu haksız bir yarış." dedi

KRT'de Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuşan Değirmenci’nin açıklaması şöyle:

"6 milyon seçmenin oy vermiş olduğu bir parti, TBMM çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istiyor. Partinin Cumhurbaşkanı adayı cezaevinde. Adaletten söz ediyorsak bu haksız bir yarış. Sen Çağlar bana mikrofon vermesen, sende mikrofon takılı olsa, 1 buçuk saatlik program boyunca sen mikrofondan konuşsan ben de sesimi bağırarak duyurmaya çalışsam. Bu haksızlıktır, bu kul hakkı yemektir. Bir aday cezaevinde, diğer adaylar meydanlarda. Meydanlarda olan bir aday her gün bütün televizyon ekranlarında, diğer adaylar bulabildikleri yerde ya da sosyal medyada. Açın açın akıllı telefonlarınızı herkes yayın yapsın diyor Muharrem İnce. Teknoloji çağındayız, cep telefonlarından vatandaş yayına geçiyor herkes izliyor. Artık devir yasaklar devri değil. Yasaklarla bir yere varamayız. Cezaevindeki adaya bir nezaket ziyaretine giden CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye saymadıkları kalmıyor. Çünkü zehirlenmiş vaziyette halkımız. Düşman edilmeye çalışılıyor birbirine. Kim tarafından, o yalan medyası tarafından. Her gün yalan söyleyerek paralarına para katanlara meslektaş demeye dilim varmıyor. Çünkü onlar bizimle meslektaş değil. Onların mesleği başka, onların mesleği boğazda yalı almak, bankalarına para koymak. Gazetecilik yapılmıyor oralarda. Yalan ekranlarında her gün bu halka düşmanlık empoze ediyorlar."


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Anahtar Kelimeler:
İrfan Değirmenci selahattin demirtaş davası

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
İrfancım sen dağdaki teröristlerin de suçsuz olsuğunu düşünüyorsundur. . Hükümeti eleştir, Cumhurbaşkanını eleştir ana duracağın yeri de bil. Böyle basit politikalarla bir yere gelemezsiniz. Anlayın artık...
Bu adamda kim ya,,
adalet onun orda olmasıdır kansız hain. apo da aday olsun onuda çıkaralım o zaman
Sizler vatan haininin önde gidenisiniz. Sözüm ona aydın geçinir ancak karanlığın ta kendisiniz. Terörü alenen destekleyen ve teröre liderlik yapan birine elinizden gelen desteği veriyorsunuz. Siz şimdi şehit edebiyatı dersiniz ama inanın onların kemikleri sızlıyor sizler iğrenç ağızlarınızı açtıkça...
Ne bu şimdi?Savunduğu adam ispatlı kanıtlı terörist.sırf muhalefet yapacağım diye terör suçlularını savunacaksın sonrada kendini aydın ilan edeceksin. Bu arada bu aydınlık ünvanını kim dağıtıyor çok merak ediyorum.
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