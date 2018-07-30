Irkçılık tartışmaları Almanya'yı endişelendiriyor

BERLİN (AA) – Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkede ırkçılığın yeniden öne çıktığı izlenimi oluşması durumunda bunun Almanya’nın imajına zarar vereceğini söyledi.

Maas, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil’in Alman Milli Takımı’ndan ırkçı ve ayrımcı saldırlar nedeniyle ayrılmasından sonra ülkede ırkçılık konusunda yaşanan tartışmalara ilişkin Bild gazetesine değerlendirmede bulundu.

Göçmen kökenlilerin tehdit altında oldukları hissine kapılmalarına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Maas, hep birlikte kararlılıkla çoğulculuğa ve hoşgörülülüğe sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı, "Irkçılığın yeniden öne çıktığı izlenimi oluştuğunda bu Almanya’nın imajına zarar verir." dedi.

Ülkesindeki mevcut tartışmaların, göçmenlerin nasıl bir düşmanlığa maruz kaldığının bir göstergesi olduğunu kaydeden Maas, Almanya'da yabancı ve Yahudi düşmanı saldırıların da yüksek düzeyde olduğunu ifade ederek, "Bu ülkemiz için utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.

Maas’ın geçen hafta Mesut Özil hakkında "İngiltere'de yaşayan ve çalışan bir mültimilyonerin Almanya’ya entegre olma yeteneği hakkında bilgi verebileceği inancında değilim." şeklindeki ifadeleri tepki almış, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Maas'ın bu açıklamasını ''basit ve katlanılamaz'' olarak değerlendirilmişti.