İrlandalıların milli günü "Aziz Patrik" Ankara'da kutlandı.

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Brendan Ward'ın ev sahipliğinde Büyükelçilik rezidansında gerçekleşen etkinliğe Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanı sıra çok sayıda misyon temsilcisi katıldı.

Zeybekci, konukların "Aziz Patrik" gününü kutlayarak Yeni Zelanda'dan ABD'ye geniş bir coğrafyada kutlanmasına şaşırdığını özellikle memleketi Denizli'ye çok yakın bir mesafede bulunan İzmir'de de kutlanacak olmasının kendisine gurur verdiğini söyledi.

Zeybekci, önemine değindiği iki ülke ilişkilerinin daha da gelişmesi temennisinde bulundu.

Ward, "Aziz Patrik" gününün Yeni Zelanda'dan ABD'ye kadar dünyanın çeşitli yerlerinde kutlandığını ve Türkiye'de özellikle İstanbul ile İzmir'de bulunan az sayıdaki İrlandalılar tarafından kutlanacağına değindi.

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Ward, "İkili ticari hacmimiz 1,6 milyar avroyu aşmış durumda. Karşılıklı ziyaretler artmakta olup 2017'de 9 bin Türk İrlanda'yı ziyaret etti. Türkiye'yi ziyaret eden İrlandalı sayısı geçen sene 50 bin civarındaydı. Bu sayının bu yıl 100 binin üzerine çıkması beklenmektedir." dedi.

Ward, Türkiye'nin AB'ye üyeliğiyle ilgili, "İrlanda her zaman Türkiye ile Avrupa Birliği kurulacak daha yakın ilişkilerin güçlü bir destekleyicisi olmuştur. Türkiye'nin tüm kriterleri yerine getirip AB'ye katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Aziz Patrik" günü milattan sonra 6'ncı yüzyılda, İrlanda'ya Hristiyanlık dinini taşıdığı belirtilen Aziz Patrik adlı din adamının anısına kutlanıyor.