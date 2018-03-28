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İrlanda mayısta "kürtaj referandumu"na gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 20:15 | Son Güncelleme

Hükümet, ülkedeki kürtaj yasağını 25 Mayıs'ta referanduma sunacağını duyurdu -  İrlanda anayasası kürtaja sadece annenin hayatının tehlikede olması halinde izin veriyor

LONDRA (AA) - İrlanda hükümeti, ülkedeki kürtaj yasağını 25 Mayıs’ta referanduma sunacağını açıkladı.

İrlanda hükümeti, anayasasının kürtaja büyük sınırlamalar getiren 8. maddesinin halkın oyuna sunulacağı referandumun tarihini 25 Mayıs olarak belirledi.

Referandumda kürtajı sınırlayan anayasa maddesinin iptali yönünde sonuç çıkması durumunda, hükümet kürtajı düzenleyen yeni bir yasa tasarısı hazırlayacak.

Nüfusunun büyük çoğunluğu Katolik olan İrlanda, Avrupa’da kürtaja yönelik en sınırlayıcı yasal çerçeveye sahip ülke olarak biliniyor.

İrlanda anayasası kürtaja sadece annenin hayatının tehlikede olması halinde izin veriyor. Anayasa, kürtajı tecavüz, ensest, kaçınılmaz düşük gibi durumlarda da yasaklıyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi İrlanda’da kürtaj maddesi, annenin hayatının tehlikede olduğu durumlarda operasyona izin verecek şekilde 2013'te değiştirilmişti.

Maddenin kaldırılmasına karşı çıkanlar, çocuğun hayatının da anneninki kadar değerli olduğunu savunuyor.

Mevcut yasalara göre izin verilen haller dışında kürtaj yaptıran kadın 14 yıla kadar hapis cezası alabiliyor. Bununla birlikte, yasa, kadınlara kürtaj yaptırmak için yurt dışına gitme izni veriyor.

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