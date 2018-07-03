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İrlandalı rock yıldızı Bono'dan BM, AB ve NATO yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 09:22 | Son Güncelleme

İrlandalı rock yıldızı Bono'dan BM, AB ve NATO yorumu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İrlandalı rock yıldızı Bono, Birleşmiş Milletler (BM) ile Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi uluslararası kuruluşların varlığının tehdit altında olduğunu söyledi.

Bono, İrlanda'nın 2021-2022 döneminde BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine aday olması vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuştu.

İnsan hakları aktivisti de olan İrlandalı şarkıcı, konuşmasında BM, AB ve NATO'nun varlıklarının tehdit altında olduğunu belirterek, bu kuruluşların devamlılığının sağlanması için birlikte çalışmak zorunda olduklarını kaydetti.

Tehdit nedenine açıkça değinmeyen Bono'nun, konuşmasıyla AB ve NATO'yu eleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldığı düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB BM Bono NATO

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