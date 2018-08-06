Irmağa düşen çocuğun hayatını kaybetmesi

Bartın'da ırmağa düşerek hayatını kaybeden çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.
Kozcağız beldesinde, dün ailesine ait inekleri aramaya çıktığı sırada dengesini kaybederek ırmağa düşmesi sonucu yaşamını yitiren 9 yaşındaki Tolga Kerim Ateş'in cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alındı.
Cenazesi Kocameşe Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilen Ateş için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ateş'in cenazesi, daha sonra Ulu Camisi'ne götürüldü.
Cenaze töreninde güçlükle ayakta durduğu görülen baba Yakup Ateş'i, yakınları teselli etti.
Tolga Kerim Ateş'in cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Şar Mahallesi'ndeki Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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