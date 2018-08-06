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Irmağa düşen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 00:31 | Son Güncelleme

Irmağa düşen çocuk öldü

Bartın'da ırmağa düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kozcağız beldesinde, ailesine ait inekleri aramaya çıktığı bildirilen Tolga Kerim Ateş (9), dengesini kaybederek ırmağa düştü.

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Ateş, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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bartın Çocuk ırmak Kozcağız ölü

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