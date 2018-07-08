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Irmağa giren 'yunus'u denize ulaştırmak için çalışmalar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 01:40 | Son Güncelleme

BARTIN Irmağı'na giren yunusun denize ulaşabilmesi için 3 gündür çalışmalar gece-gündüz devam ediyor.

Irmağa giren 'yunus'u denize ulaştırmak için çalışmalar sürüyor

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN Irmağı'na giren yunusun denize ulaşabilmesi için 3 gündür çalışmalar gece-gündüz devam ediyor.
Salı günü Bartın Irmağı'na giren yunus AFAD, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi tarafından küreklerle bota vurularak ses çıkarılması sonucu denize yönlendirildi. Perşembe günü, aynı yunus yeniden ırmağa girdi. Bu sefer ırmağın içerisinde yaklaşık 10 kilometre ilerleyen yunusun denize ulaşması için Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri yeniden seferber oldu.
3 metre uzunluğundaki yunusun bulunduğu yeri terk etmemesi üzerine, AFAD ekipleri gece gündüz yunusun hareketlerini izlemek için nöbet tutmaya başladı. AFAD ekipleri yunusun davranışlarının araştırıldığı birçok üniversite ile irtibata geçti. AFAD, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri botları ırmağa indirerek, demir boruları vurarak, ses yaptı. Ancak yunus bulunduğu yerden ayrılmadı. Irmak kenarında toplanan vatandaşlar ise çalışmaları merakla izledi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Irmağa giren 'yunus'u denize ulaştırmak için çalışmalar sürüyorIrmağa giren 'yunus'u denize ulaştırmak için çalışmalar sürüyorIrmağa giren 'yunus'u denize ulaştırmak için çalışmalar sürüyorIrmağa giren 'yunus'u denize ulaştırmak için çalışmalar sürüyor

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