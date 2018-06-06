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Irmak kenarındaki restoranlarda cankurtaranlı önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 14:30 | Son Güncelleme

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit: "Irmak kenarında bulunan restoranlarda cankurtaran istihdam edilecek. Ayrıca can simidi, ip ve halat bulundurulacak"

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Manavgat ırmağındaki boğulmaların önüne geçmek için restoranların cankurtaran istihdam edeceğini bildirdi.

Kaymakam Yiğit, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, ırmakta boğulmaların önüne geçmek amacıyla kendisinin talimatıyla oluşturulan komisyon tarafından bir rapor hazırlandığını belirtti.

Söz konusu raporda, zabıta, jandarma, sahil güvenlik ve ırmak kenarında bulunan tesisler tarafından alınması gereken tedbirlerin ortaya konulduğunu vurgulayan Yiğit, "Irmakta başka boğulma vakaları yaşanmaması herkesin en önemli isteği. Komisyon raporu doğrultusunda, ırmak kenarında bulunan restoranlarda cankurtaran istihdam edilecek. Ayrıca can simidi, ip ve halat bulundurulacak." ifadelerini kullandı.

Irmak kenarında, piknik yapılan alanlardaki uyarı levha sayısının artırılacağını belirten Yiğit, yazıların Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça olacağını dile getirdi.

Yiğit, ırmaktaki köprünün yanına da Sahil Güvenlik botunun konuşlandırılacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya boğulma Kaymakam Mustafa Yiğit Manavgat

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