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Irmakta kaybolan çocuğun cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 18:31 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, geçen hafta ırmağa düşerek kaybolan 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun'un cesedine ulaşıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 19 Mayıs'ta ailesiyle gittiği piknikte Manavgat Irmağı'na düşerek kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

Bucakşeyhler Mahallesi'nde ırmağa düşerek kaybolan Samet Durmuş Vurkun'un (5) bulunması için dalgıçlarla yapılan arama çalışmaları 7 gün sonra yeniden başlatıldı.

Antalya'dan gelen 8 kişilik deniz polisi, su altı arama ekibiyle yeniden arama yaptı. Samet Durmuş Vurkun'un cenazesi, ırmağa düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre mesafede 4 metre derinlikte ağaç köküne takılmış olarak bulundu.

Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkartılan cenaze, incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olay yerinde gözyaşı döken Samet'in annesi Zeynep ve babası İbrahim Vurkun, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Ailesiyle 19 Mayıs'ta pikniğe giden İbrahim-Zeynep Vurkun çiftinin en büyük çocukları Samet Durmuş Vurkun, ayağının kayması sonucu düştüğü ırmakta akıntıda kaybolmuştu.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Sualtı Arama Timi, sahil güvenlik, deniz polisi ve AFAD'ın da aralarında bulunduğu çeşitli kurumların ekipleri ve sualtı arama robotlarınca 6 gün boyunca yapılan aramalarda, küçük Samet'in izine rastlanmamıştı.

Aramalar esnasında ırmak üzerinde bulunan Oymapınar ve Manavgat barajlarından su tutulmuş ancak barajlardaki su seviyesi yükseldiği gerekçesiyle geçen cuma günü ırmakta dalgıçlarla yapılan aramalar sonlandırılmış, ırmak kenarı ve denizde arama başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat Samet Durmuş Vurkun

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