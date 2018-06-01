Irmakta kaybolan çocuğun cesedinin bulunması

Antalya'da düştüğü Manavgat Irmağı'nda yaşamını yitiren çocuğun cenazesi defnedildi.

Samet Durmuş Vurkun'un (5) cenazesi, Sarılar Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törende gözyaşı döken çocuğun annesi Zeynep ile babası İbrahim Vurkun'un güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Ailesiyle 19 Mayıs'ta pikniğe giden Zeynep ile İbrahim Vurkun çiftinin en büyük çocukları Samet Durmuş Vurkun, ayağının kayması sonucu düştüğü ırmakta akıntıya kapılarak kaybolmuş, yapılan arama çalışmalarında çocuğun cenazesi, ırmağa düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir ağacın köküne takılı halde bulunmuştu.

