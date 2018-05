Irmakta kaybolan Samet'in annesi: Acı dayanılabilecek gibi değil

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da, 8 gün önce Manavgat Irmağı'na düşerek kaybolan ve tüm çabalara rağmen henüz bulunamayan Samet Durmuş Vurkun'un (5) ailesi perişan oldu. Baba İbrahim Vurkun, "Her şey Allah'ın takdiri. Cenab-ı Allah bulunmasını istemiyorsa nasıl bulacaklar?" derken, anne Zeynep Vurkun ise "Bu acı dayanabilecek gibi değil. Kaza olsaydı hiç değilse oğlumun mezar taşı olurdu, dua ederdim" diyerek gözyaşı döktü. Manavgat'ın Bucakşeyhler Mahallesi'nde 18 Mayıs Cuma günü, turizm sektöründe çalışan babası İbrahim, annesi Zeynep, kardeşleri Ömer (2) ve 8 aylık Hira ile gittiği piknikte Manavgat Irmağı'na düşerek kaybolan Samet Durmuş Vurkun bulunamadı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Sualtı Arama Timi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekibi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK 08) Timi, AFAD, İHH, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı dalgıçlar, su altı arama robotları ve yüzey arama ekipleri tarafından Samet'in bulunması için 6 gün boyunca ırmakta arama çalışması yapıldı. Ayrıca jandarma ekipleri de helikopterle ırmak kenarında ve sahilde aramalar yaptı. Küçük Samet'in suya düştüğü yerden Manavgat şehir merkezi girişine kadar yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Aramalar süresince ekiplerin ikmal yaptığı noktadan bir an olsun ayrılmayan Samet'in annesi Zeynep ve babası İbrahim Vurkun ise gelecek iyi haberi umutla bekledi. AİLE TAZİYELERİ KABUL EDİYOR Çalışmaların sonlandırılmasının ardından Zeynep ve İbrahim Vurkun çifti, Manavgat Belediyesi tarafından evlerinin önüne kurulan taziye çadırında hem ziyarete gelenleri kabul ediyor hem de aramaların devamı konusunda yetkililerden gelecek iyi haberi bekliyor. 'HER ŞEY ALLAH'IN TAKDİRİ' Baba İbrahim Vurkun, ırmakta kaybolan Samet'in ardından diğer oğlu Ömer'i evinin yakınındaki çocuk parkında oynatarak, acısını hafifletmeye çalıştı. Arama yapan dalgıçların canla başla çalıştığını söyleyen İbrahim Vurkun, "Her yeri aradılar ama yapacak bir şey yok, her şey Allah'ın takdiri. Cenab-ı Allah bulunmasını istemiyorsa nasıl bulacaklar? İlahi takdir" dedi. 'KAYMAKAM BEY ARAYACAKLARINI SÖYLEDİ' Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit'le görüşmelerinde kendilerine arama yapılacağının söylendiğini aktaran İbrahim Vurkun, "Dalgıçlar burada değil ama belki deniz kenarında. Hangi mevkide olduğunu bilmiyorum. Ama Kaymakam Bey arayacaklarını söyledi" diye konuştu. Baba İbrahim Vurkun, oğlunun ilk suya düştüğü yerde yeniden aranmasını da istedi. 'ÇOK SEVİMLİYDİ, KONUŞMAYI ÇOK SEVERDİ' Anne Zeynep Vurgun ise evin önünde kurulan taziye çadırında, "Bu acı dayanabilecek gibi değil, kaza olsaydı hiç değilse oğlumun mezar taşı olurdu, dua ederdim" diye gözyaşı döktü. İlaçlarla ayakta duran Zeynep Vurkun, Samet'in çok hareketli ve sevecen bir çocuk olduğunu anlatarak, "Çok sevimliydi, konuşmayı çok severdi. Hiç çekinmesi yoktu. Herkesle konuşurdu. Hiçbir şeyden korkmazdı. Cesaretliydi" diye konuştu. 'EN SON GÖRDÜĞÜMDE EŞİM DE YOKTU' Olay günü ırmak kenarında piknik yaptıklarını aktaran Zeynep Vurkun, akşamüzeri eve gelmek üzere toparlandıklarını, bu sırada Samet'in ırmağa düştüğünü ve arkasından babasının suya girdiğini belirtti. Zeynep Vurkun, "Ben su alçaktır, çıkar diye sağa sola baktım, bir şey bulurum diye ama bulamadım. Bağırdım, o an hiç kimse yoktu. Bir ara kendimi attım suyun içine bulayım diye. En son gördüğümde eşim de yoktu. İkisi birden gittiler sandım" dedi. 'ÖLÜ VEYA DİRİ BULUNMASINI İSTİYORUM' Sonrasında olay yerine yardıma vatandaşların geldiğini ve 112 Acil'e haber verildiğini kaydeden Zeynep Vurkun, ardından itfaiyenin ve dalgıçların geldiğini de belirtti. Dalgıçların o gün bir süre oğlunu aradığını ve ertesi günden itibaren de arama yaptıklarını söyleyen Zeynep Vurkun, "Ertesi günden itibaren geniş arama yapıldı. Helikopterle de arama yapıldı. 6 gün sonra arama sonlandırıldı. Çocuğumun ölü veya diri bulunmasını istiyorum. Kim ne yapabiliyorsa yapsın" diye konuştu. 'HALEN BİR HABER YOK' Teyze Emine Kurulan ise baba İbrahim Vurkun'un olayı kendisine anlatırken, Samet'in suya düşmesinin ardından atladığını ve çocuğu yukarı çıkarttığını söylediğini belirterek, "Babası, 'O anda gelen suyun hızıyla 3.5 metre dibe gittik, ondan sonra ben yukarı çıktığımda göremedim zaten. Ayağım yerden kesildiğinde ben çocuğumu göremedim' dedi. 3.5 saat suyun içinde bekledi. Halen de bir haber yok. Biz çocuğumuzun ölü veya diri kurtarılmasını bekliyoruz" dedi. 'TEK İSTEĞİMİZ, YEĞENİMİN BULUNMASI' Samet'in diğer teyzesi Sema Akdemir, yeğeninin bulunması için biraz daha çaba gösterilmesini isteyerek, "Bulunana kadar aransın. Allah aşkına bulunsun. Ailesi perişan. Şu mübarek günde orucu bile ağızlarının tadıyla tutamıyorlar. Tek isteğimiz, yeğenimin bulunması" diye konuştu. Yetkililerin sürekli baba İbrahim Vurkun ile irtibat kurduğunu anlatan Sema Akdemir, "Babanın nutku tutuldu. Sizin evladınız sizin elinizin içinden kayıp gitse ne yaparsınız? Babanın durumu bu" dedi. 'TORUNUMUN BULUNMASINI İSTİYORUM' Torunun kaybolduğu haber üzerine Uşak'tan Manavgat'a geldiğini söyleyen babaanne Halise Vurkun (90) da "Evladımın bulunmasını istiyorum. Köyden geldik. Bir haftayı geçti biz buradayız. Gece gündüz, uyku durak yok. Torunumun bulunmasını istiyorum" diye konuştu.