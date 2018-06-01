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Irmakta kaybolan Samet'in cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 19:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ırmağa düşerek kaybolduktan sonra 13 gün sonra cansız bedeni bulunan Samet Durmuş Vurkun (5), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Irmakta kaybolan Samet'in cenazesi toprağa verildi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ırmağa düşerek kaybolduktan sonra 13 gün sonra cansız bedeni bulunan Samet Durmuş Vurkun (5), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Anne Zeynep Vurkun, "Samet'im evine hoş geldin. Sen böyle mi gelecektin? Bu çok acı oldu" diye ağıt yaktı.
Manavgat'a bağlı Bucakşeyhler Mahallesi'nde 18 Mayıs Cuma günü, turizm sektöründe çalışan babası İbrahim, annesi Zeynep, kardeşleri Ömer (2) ve 8 aylık Hira ile gittiği piknikte Manavgat Irmağı'na düşerek kaybolan Samet Durmuş Vurkun, 6 gün boyunca Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Sualtı Arama Timi, sahil güvenlik, deniz polisi, AFAD ve İHH'nin de aralarında bulunduğu çeşitli kurumların ekipleri ve sualtı arama robotları tarafından arandı. Küçük Samet'in izine rastlanmazken, aramalar esnasında ırmak üzerinde bulunan Oymapınar ve Manavgat barajlarında su tutuldu. Barajlarda su haddinin yükseldiği gerekçesiyle geçen cuma günü ırmakta dalgıçlarla aramalar sonlandırılırken, ırmak kenarı ve denizde arama başlatıldı.
KAYBOLDUĞU YERİN 2 KİLOMETRE UZAĞINDA BULUNDU
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) toplantısına katılmak üzere 29 Mayıs'ta ilçeye gelen İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Vurkun Ailesi'ni Sarılar Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Ziyarette ailenin çocuklarının yeniden aranması talebi üzerine Tuğgeneral Yıldız'ın talimatıyla 30 Mayıs'ta JAK Sualtı Arama Timi ve deniz polisi ekipleri ırmakta arama yaptı. Dün sabah Konya, Muğla ve Antalya'dan gelen 15 kişilik deniz polisi su altı arama ekibiyle birlikte İHH tarafından yeniden arama yapıldı. Aramalar sonucunda Samet Durmuş Vurkun'un cansız bedeni, ırmağa düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre aşağısında dalgıçlar tarafından bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Cumhuriyet savcısı ve Samet'in ailesi de geldi. Savcının incelemesinin ardından Samet'in cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
ANNE: SEN BÖYLE Mİ GELECEKTİN?
Bugün babası İbrahim Vurkun tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Samet Durmuş'un cenazesi önce Sarılar Mahallesi'ndeki evine getirildi. Anne Zeynep Vurkun ve diğer yakınları gözyaşı döktü. Zeynep Vurkun, "Samet'im evine hoş geldin. Sen böyle mi gelecektin? Bu çok acı oldu" diye ağıt yaktı. Samet Durmuş için daha sonra ikindi vakti Sarılar Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Mustafa Atilla'nın kıldırdığı cenaze namazına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşat Şenol, Samet Durmuş'un ailesi, yakınları ve komşular katıldı. Cenaze namazında konuşan müftü Atilla, İslam dininde şehitliğin iki türlü olduğunu belirterek, "Savaştaki şehitliğin yanında suda boğulanlar da hükmi şehit sayılır. Bu nedenle Samet Durmuş da şehit olarak nitelendirilebilir" dedi.
ANNESİ KADINLARLA SAF TUTTU
Anne Zeynep Vurkun ve diğer kadınların da saf tuttuğu namazın ardından Samet Durmuş'un cenazesi daha önce doğum sırasında yaşamını yitiren ikiz kardeşlerinin yanında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Irmakta kaybolan Samet'in cenazesi toprağa verildiIrmakta kaybolan Samet'in cenazesi toprağa verildiIrmakta kaybolan Samet'in cenazesi toprağa verildiIrmakta kaybolan Samet'in cenazesi toprağa verildi

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