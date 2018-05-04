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İş adamı Ilıcan cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 00:25 | Son Güncelleme

İş adamı Ömer Faruk Ilıcan cinayetinin planlayıcısı ve azmettiricisi olarak aranan iş adamı T.K'nın polis baskınından önce evinden ayrılmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İş adamı Ömer Faruk Ilıcan'ın öldürülmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada yeni görüntülere ulaşıldı.

Görüntülerde, Ilıcan cinayetinin planlayıcısı ve azmettiricisi olarak aranan iş adamı T.K'nın, polis baskınından 6 saat önce evinden elinde çantayla çıktığı anlar yer alıyor.

Emniyet yetkilileri, T.K'nın yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı ihtimali üzerinde duruyor.

Cinayetin işlendiği bölgedeki tüm güvenlik ve MOBESE kamera görüntülerini inceleyen ekiplerin ulaştığı başka bir görüntüde ise saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin Ilıcan'ın Çayyolu'ndaki evinin önünde bulunan parktaki parkurda olay saatine kadar yürüş yaptıkları anlaşıldı.

Yaklaşık bin 200 saatlik görüntülerin incelemesinin ardından iş adamını öldüren 2 kişinin kimliğine ulaşan ekipler, şüphelilerin T.B. ile Ş.A. olduğunu tespit etti.

Ekipler, saldırganlardan T.B'yi Gaziantep’te gözaltına aldı. Ş.A’nın ise cinayetten 2 gün sonra Habur Sınır Kapısı'ndan Irak’a kaçtığı belirlendi.

CİNAYETTEN BİR GÜN ÖNCE TOPLANTI YAPMIŞLAR

Ekipler, cinayetten bir gün önce T.K. ile gözaltındaki 2 amcasının oğlunun İstanbul ve Gaziantep’ten Ankara’ya gelerek enişteleri N.E’nin evinde toplantı yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

T.K'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bu arada ele geçirilen 4 tabancadan birinin saldırganlardan T.B'nin evinde bulunduğu öğrenildi.

EVİNİN ÖNÜNDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCU ÖLMÜŞTÜ

Kalegaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan Çayyolu'ndaki evinin önünde 21 Mart 2018'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek T.K'nın babası ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edilecek.

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