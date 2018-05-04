İş adamı Ilıcan cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı

İş adamı Ömer Faruk Ilıcan'ın öldürülmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada yeni görüntülere ulaşıldı.

Görüntülerde, Ilıcan cinayetinin planlayıcısı ve azmettiricisi olarak aranan iş adamı T.K'nın, polis baskınından 6 saat önce evinden elinde çantayla çıktığı anlar yer alıyor.

Emniyet yetkilileri, T.K'nın yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı ihtimali üzerinde duruyor.

Cinayetin işlendiği bölgedeki tüm güvenlik ve MOBESE kamera görüntülerini inceleyen ekiplerin ulaştığı başka bir görüntüde ise saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin Ilıcan'ın Çayyolu'ndaki evinin önünde bulunan parktaki parkurda olay saatine kadar yürüş yaptıkları anlaşıldı.

Yaklaşık bin 200 saatlik görüntülerin incelemesinin ardından iş adamını öldüren 2 kişinin kimliğine ulaşan ekipler, şüphelilerin T.B. ile Ş.A. olduğunu tespit etti.

Ekipler, saldırganlardan T.B'yi Gaziantep’te gözaltına aldı. Ş.A’nın ise cinayetten 2 gün sonra Habur Sınır Kapısı'ndan Irak’a kaçtığı belirlendi.