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İş adamı Ilıcan'ın öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 23:22 | Son Güncelleme

Ömer Faruk Ilıcan'ın öldürülmesiyle ilgili 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında iş adamı Tarkan K'nin babası ve kardeşi olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı

Ankara'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu, iş adamı Ömer Faruk Ilıcan'ın öldürülmesine ilişkin, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında iş adamı Tarkan K'nin babası ve kardeşi olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Kalegaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan'ın, Çayyolu'ndaki evinin önünde 21 Mart 2018'de kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı sonucu, öldürülmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Bu kapsamında polis ekipleri, olaya karıştığı öne sürülen iş adamı Tarkan K'nin yakalanması için 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, aralarında Tarkan K'nin babası ve kardeşi olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'daki ikametine düzenlenen operasyonda, Tarkan K'nin bulunamadığı ve yakalanması için Türkiye genelinde aramaların devam ettiği öğrenildi.

21 Mart'da evinin önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kalegaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan (48) evli ve 4 çocuk babasıydı.

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