HABER

İş adamı Ilıcan'ın öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 14:46 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan ve aralarında iş adamı Tarkan K'nin babasının da bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi

İş adamı Ömer Faruk Ilıcan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

Ilıcan'ın öldürülmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cinayetin planlayıcısı ve azmettiricisi olarak aranan iş adamı Tarkan K'nin babasının da aralarında bulunduğu 7 zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Ankara'da 21 Mart'ta evinin önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kalegaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan (48) evli ve 4 çocuk babasıydı.

İnternette en çok bakın neler aranıyorİnternette en çok bakın neler aranıyor
Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varAntalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
YSK Başkanı Güven'den kritik açıklama!YSK Başkanı Güven'den kritik açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği İş adamı Ilıcan'ın öldürülmesi Ömer Faruk Ilıcan

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir Organize Sanayi Sitesi'nde yangın

Eskişehir Organize Sanayi Sitesi'nde yangın

Mihriban Zeren kimdir? Beyaz Show'da bir Avrupa güzeli: Mihriban Zeren!

Mihriban Zeren kimdir? Beyaz Show'da bir Avrupa güzeli: Mihriban Zeren!

Aslı Bekiroğlu kimdir? Beyaz Show, Aslı Bekiroğlu'yu konuk ediyor!

Aslı Bekiroğlu kimdir? Beyaz Show, Aslı Bekiroğlu'yu konuk ediyor!

Enis Arıkan kimdir? Beyaz Show'un bu akşamki konuğu Enis Arıkan!

Enis Arıkan kimdir? Beyaz Show'un bu akşamki konuğu Enis Arıkan!

İstanbul için korkutan haber: Depremden daha şiddetli olacak!

İstanbul için korkutan haber: Depremden daha şiddetli olacak!

Beste Uyanık kimdir? Beyaz Show'a konuk olan Beste Uyanık merak uyandırdı!

Beste Uyanık kimdir? Beyaz Show'a konuk olan Beste Uyanık merak uyandırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.