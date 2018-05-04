İş adamı Ilıcan'ın öldürülmesi

İş adamı Ömer Faruk Ilıcan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.
Ilıcan'ın öldürülmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Cinayetin planlayıcısı ve azmettiricisi olarak aranan iş adamı Tarkan K'nin babasının da aralarında bulunduğu 7 zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Ankara'da 21 Mart'ta evinin önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kalegaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan (48) evli ve 4 çocuk babasıydı.
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