İş adamı Ilıcan'ın öldürülmesi

İş adamı Ömer Faruk Ilıcan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

Ilıcan'ın öldürülmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cinayetin planlayıcısı ve azmettiricisi olarak aranan iş adamı Tarkan K'nin babasının da aralarında bulunduğu 7 zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Ankara'da 21 Mart'ta evinin önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kalegaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan (48) evli ve 4 çocuk babasıydı.

