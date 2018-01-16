İş adamı Özdemir cinayetinde yeni gelişme! Gözaltı sayısı artıyor

Son Güncelleme 21 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 19:26 |21 dakika önce

Bodrum'da geçen 6 Ocak’ta aniden ortadan kaybolan Gumsal Beach Club’ın işletmecisi 46 yaşındaki Ali Özdemir cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Son gelen bilgilere göre, cinayet şüphelisi Mustafa Ö. (40), Özdemir ile eşi Tuğba Ö.’yü yatakta gördüğünü iddia ediyor. Gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Bitez Mahallesi’ndeki Gumsal Beach Club’ın işletmecisi, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi 2 çocuk babası Ali Özdemir, geçen 6 Ocak’ta ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Özdemir’in ortadan kaybolmasnın ardından 12 Ocak’ta eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö., tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Bu gelişme ardından polis tarafından soruşturma genişletildi. Eski ortak Mustafa Ö., dün sabah Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek, Özdemir’i öldürdüğünü itiraf etti. Mustafa Ö. itirafından sonra cesedi sakladığı yeri de gösterdi. Ceset, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. GÖZALTI SAYISI 10’A YÜKSELDİ Özdemir cinayetinde gözaltı sayısı 10’a yükseldi. Cinayet şüphelisi Mustafa Ö.’nün dışında, eşi 2 çocuk annesi Tuğba Ö., kayınpederi A.S., eşinin kız kardeşi K.S. ile eşinin annesinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Mustafa Ö.’nün evinde çalışan iki hizmetli ile iki arkadaşı da ifadeye çağrıldı. Denize atılı tabancayı bulmak için Bitez Limanı’nda yapılan dip aramasında silaha ulaşılamazken, Özdemir’e ait 2 telefon bulundu.

YURT DIŞINA BİRLİKTE GİDİYORLARDI Şüphelilerin ifade alma işlemleri sürerken, cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Mustafa Ö. ile 2006’da evlenen Tuğba Ö.’nün, yaklaşık 3 yıldır Ali Özdemir ile aralarında ilişki bulunduğu iddia edildi. Çiftin her yıl gerçekleştirdikleri yurt dışı gezilerine Özdemir’in de katıldığı ortaya çıktı. ÇAM AĞAÇLARININ ALTINA SAKLADI Özdemir ve bazı arkadaşlarıyla birlikte eşi Tuğba Ö.’nün doğum gününü kutladıkları öğrenilen Mustafa Ö.’nün ertesi günün sabahı, Özdemir ile kahvaltı yaptığı öğrenildi. Kahvaltıdan bir süre sonra ise Mustafa Ö.’nün, Özdemir’i tabancayla ensesinden tek kurşunla vurarak öldürüp, kayınpederinin yardımıyla Pedasa ormanına götürerek çam ağaçlarının altına sakladığı ortaya çıktı. Tuğba Ö.’nün ise olaydan hemen sonra Köyceğiz’e bir arkadaşının evine kaçtığı ve polis tarafından orada yakalanarak Bodrum’a getirildiği ve ifadesinin alınacağı belirtildi. Mustafa Ö.’nün, daha önceden söylenti olarak kulağına gelen ve ihtimal vermediğini söylediği aldatılma olayını ise bir gece seyahat dönüşü gözüyle gördüğünü anlattığı, Özdemir ile eşini yatakta gördüğünü söylediği kaydedildi. Şüphelilerin telefonları da incelemeye alındı.