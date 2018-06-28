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İş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 21:09 | Son Güncelleme

ENKA Şirketler Grubu Fahri Başkanı Şarık Tara, 88 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Holding yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle Acıbadem Hastanesi'nde 20 gündür tedavi gören Tara, bugün saat 19.25'te çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tara'nın cenaze töreni 30 Haziran Cumartesi günü öğle namazına müteakip yapılacak.

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- Şarık Tara kimdir?

Şarık Tara, 22 Nisan 1930'da Üsküp'te doğdu. 1944'de ailesinin de geldiği Türkiye’de orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi’nde tamamlayan Tara, 1954 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Tara, mezuniyetinden sonra 1957 yılında kız kardeşi Vildan Gülçelik'in kocası Sadi Gülçelik ile ismi "enişte" ve "kayınbirader" sözcüklerinin ilk hecelerinden oluşan ENKA Kolektif Şirketini kurdu.

ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara, Forbes Türkiye'nin bu yıl hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 2,5 milyar dolarlık servetiyle 7. sırada yer almıştı.

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ENKA Holding Şarık Tara

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