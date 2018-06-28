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İş adamı Şarık Tara'nın vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 21:36 | Son Güncelleme

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Metin Uzun: - "Şarık Tara, 2 Haziran tarihinden itibaren kalp yetmezliği nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde takibe alınmıştı. Maalesef bugün saat 19.19'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti"

İSTANBUL (AA) - Acıbadem Hastanesi, iş adamı Şarık Tara'nın vefatına ilişkin açıklamada bulundu.

Acıbadem Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Haziran'da kalp yetmezliği nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde takibe alınan iş adamı Şarık Tara'nın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Metin Uzun, "Şarık Tara, 2 Haziran tarihinden itibaren kalp yetmezliği nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde takibe alınmıştı. Maalesef bugün saat 19.19'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Acıbadem Hastanesi Şarık Tara

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