İş adamı Şarık Tara'nın vefatı

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, iş adamı Şarık Tara'nın vefatına ilişkin, "Tara, İTÜ ekolünün müstesna bir temsilcisi ve ülkenin geleceğini gençlerle inşa eden bir hayırseverdi. Onun manevi mirası, bu topraklarda hayal kuran herkese ilham verecektir." ifadesini kullandı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bilecik, iş dünyasının duayeni Şarık Tara'nın vefatını üzüntüyle öğrendiğini kaydetti.
Bilecik, "Tara, İTÜ ekolünün müstesna bir temsilcisi ve ülkenin geleceğini gençlerle inşa eden bir hayırseverdi. Onun manevi mirası, bu topraklarda hayal kuran herkese ilham verecektir. Mekanı cennet olsun." şeklinde paylaşım yaptı.
Öte yandan TÜSİAD'ın resmi Twitter hesabında da "İş dünyamızın bilge önderlerinden, değerli büyüğümüz Şarık Tara'yı kaybetmenin hüznü içindeyiz. Allah rahmet eylesin, Tara ailesinin ve ülkemizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
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