İş adamına cinsel ilişki görüntüleriyle şantaj yapan çete çökertildi (2) - Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine,
'İş adamına cinsel ilişki görüntüleriyle şantaj yapan çete çökertildi' başlıklı haberimizi, şüphelilerden birinin ismiyle ilgili kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniliyoruz. Haberde geçen 'Süleyman D.' adının 'İsmail D.' olarak değiştirilmesi ricasıyla...
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YENİDEN
Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) T.A. adlı iş adamını tuzağa düşürerek cinsel ilişki görüntüleriyle şantaj yapan çete çökertildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2'si kadın, 4 kişi tutuklandı.
İş adamı T.A.'ya 4 milyon lira borcu olan İsmail D.; parayı ödememek için bankacı Didem U., falcılık yaptığı belirtilen Arife Ö. ve Muharrem T. ile plan yaptı. Planın ardından harekete geçen şüpheliler, Didem U.'nun evine gizli kamera yerleştirdi. Ardından Didem U., önceden tanıdığı iş adamı T.A.'yı evine davet edip, birlikte oldu. Didem U., daha sonra elindeki ilişki görüntülerini İsmail D.'ye ulaştırdı. İsmail D. de, T.A.'ya şantaj yaparak, elinde görüntülerinin olduğunu ve borcunun silinmesini istedi.
POLİS ÖZEL EKİP KURDU
Görüntülerden çekinmediğini belirten T.A. ise İsmail D.'ye borcunu ödemesini söyledi. T.A. daha sonra polise giderek kendisine görüntülerle şantaj yapıldığı şikayetinde bulundu. Şikayet üzerine özel ekip kuran polis, şüphelileri takibe aldı. Takibin sonucunda şüphelilere yönelik Lefkoşa ve Girne'de eş zamanlı operasyon yapıldı. İsmail D., Didem U., Arife Ö. ve Muharrem T., 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda birçok gizli görüntü ve ses kaydı ele geçirildi.
Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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