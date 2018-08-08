İş adamına iğrenç şantaj! '1 milyon vermezsen ilişki görüntülerini yayarım'

AA'nın haberine göre; Irak'ta inşaat sektöründe faaliyet gösteren Iraklı iş adamı Ali H. bir süredir birlikte yaşadığı Roaa W'den (28) ayrılmak istedi.

Ali H'ye, müstehcen görüntülerinin olduğunu ve kendisine istediği parayı vermezse görüntüleri internete yükleyeceğini söylediği öne sürülen Roaa W, iş adamından farklı zamanlarda 13 bin, 16 bin 500 ve 21 bin dolar aldı.

Ali H.'yi bir süre sonra İstanbul'dan arayan bir kişi de elinde uygunsuz görüntüleri bulunduğu tehdidiyle iş adamından 40 bin dolar istedi.

POLİS HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Iraklı iş adamı, avukatı aracılığıyla durumu polise bildirince Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı çalışmada, Ali H'yi arayan kişinin Roaa W'nin erkek arkadaşı Eabdalkarım C. (43) olduğunu belirledi. Polis, Ali H'den parayı ödeyeceğini söyleyerek arayan kişi ile buluşma ayarlamasını istedi. Şişli'de bir alışveriş merkezinde ayarlanan buluşma için söz konusu yere giden Eabdalkarım C. durumdan şüphelenerek buradan ayrıldı.