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İş adamına iğrenç şantaj! '1 milyon vermezsen ilişki görüntülerini yayarım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 13:07 | Son Güncelleme

Kendisinden ayrılmak isteyen Iraklı müteahhit sevgilisi 52 yaşındaki Ali H.'ye, "1 milyon vermezsen cinsel ilişki görüntülerimizi yayarım" diye şantaj yapan Iraklı 28 yaşındaki Roa W. Marmaris'te lüks otelde yakalandı. Kadının cep telefonundan başka adamlarla ilişkiye girerken çekilmiş görüntülerde çıktı

AA'nın haberine göre; Irak'ta inşaat sektöründe faaliyet gösteren Iraklı iş adamı Ali H. bir süredir birlikte yaşadığı Roaa W'den (28) ayrılmak istedi.

Ali H'ye, müstehcen görüntülerinin olduğunu ve kendisine istediği parayı vermezse görüntüleri internete yükleyeceğini söylediği öne sürülen Roaa W, iş adamından farklı zamanlarda 13 bin, 16 bin 500 ve 21 bin dolar aldı.

Ali H.'yi bir süre sonra İstanbul'dan arayan bir kişi de elinde uygunsuz görüntüleri bulunduğu tehdidiyle iş adamından 40 bin dolar istedi.

POLİS HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Iraklı iş adamı, avukatı aracılığıyla durumu polise bildirince Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı çalışmada, Ali H'yi arayan kişinin Roaa W'nin erkek arkadaşı Eabdalkarım C. (43) olduğunu belirledi. Polis, Ali H'den parayı ödeyeceğini söyleyerek arayan kişi ile buluşma ayarlamasını istedi. Şişli'de bir alışveriş merkezinde ayarlanan buluşma için söz konusu yere giden Eabdalkarım C. durumdan şüphelenerek buradan ayrıldı.

Daha sonra şüpheli Eabdalkarım C, iş adamını arayarak 40 bin dolardan vazgeçtiğini, parayı 1 milyon dolara yükselttiğini söyledi. Çalışmayı sürdüren ekipler, şüpheli ile Roaa W'nin Marmaris'te bir otelde olduğunu belirleyince, Marmaris'e gitti. İki şüpheli, otel çıkışında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında, iş adamı Ali H'yi aradıkları cep telefonu ile bir miktar para ele geçirildi. Cep telefonunda yapılan incelemede, iş adamına ait görüntülerin bulunduğu öğrenildi.

Eabdalkarım C. ile Roaa W. emniyetteki işlemlerinin ardından, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
şantaj ilişki kaset Iraklı tehdit

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
benle ilişkiye girseydide görüntüleri yayinlasaydi, bu dünyada bir zerreyim ne arayanim nede soranim var, bir gün yüzü görürdüm bari...
Harcamalarına yetişememiştir zavallı ne yapsın, alırsan böyle genç çıtır sonuçlarına da katlanırsın... hem seninle yaşayacak hem başkalarını yolacak şeytan vallahi bunlar ben utanıyorum resmen
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