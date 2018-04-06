İş adamlarından Afrin'e yardım

Adanalı iş adamları, Türk Kızılayı tarafından başlatılan "Şefkat Nöbeti" kampanyasına destek amacıyla terör örgütünden kurtarılan Afrin'e, 4 tırlık insani yardımda bulundu.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) üretim yapan iki firma, Afrin'deki ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere, içerisinde temizlik malzemesi, çocuk bezi ve meyve suyunun yer aldığı 4 tırlık yardım yaptı.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kurumun bütün yardım çağrılarına destek veren sanayici ve iş adamları ile bu organizasyonun hayata geçmesinde ciddi gayret gösteren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir'e teşekkür etti.

Mazlum coğrafyadaki insanların sofrasına katık, kaşığına lokma ve yarasına merhem olmak üzere bu yardım faaliyetlerine devam edeceklerini ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Türk Kızılayı, dünyadaki ihtiyaç sahiplerinin ırkına, rengine, cinsine ve inancına bakmaz. İnsanların mağduriyet ve mazlumiyetine bakar. Türk Kızılayı 80 milyon vatandaşımızın katkılarıyla dünyanın her yerine iyilik köprüleri kuruyor, gönüllerde kandiller yakıyor. Tüm bu hizmetleri milletimiz adına yapıyoruz. Nerede bir yara ve yaralı varsa onların imdadına koşuyoruz. Şu anda Afrin'de her gün Türk Kızılayı'nın yardım tırından 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtılıyor."