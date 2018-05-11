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İş Bankası ilk çeyrekte 1,8 milyar lira net kar elde etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 19:03 | Son Güncelleme

İş Bankası 2018 yılının ilk üç aylık döneminde aktif büyüklüğünü geçen yılın sonuna göre yüzde 2,4 artırarak 370,9 milyar TL’ye yükseltti - İş Bankası Genel Müdürü Bali: - "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yılın ilk çeyreğinde de, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı belirsizlikler ile yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik gelişmeler ülkemiz gündemini etkilemeye devam etti" - "İş Bankası böyle bir ortamda istikrarlı büyümesini sürdürdü"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, bu yılın ilk çeyreğinde 1,8 milyar lira net kâr elde etti.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka 2018 yılının ilk üç aylık döneminde aktif büyüklüğünü 2017 yılsonuna göre yüzde 2,4 artırarak 370,9 milyar TL’ye yükseltti.

Bankanın aktifinde yüzde 66,5 ile en büyük paya sahip olan nakdi krediler, 2017 yıl sonuna kıyasla yüzde 3 oranında artarak 246,5 milyar TL’ye ulaşırken, gayrinakdi kredi hacmi ise 84,8 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Böylece, İş Bankası’nın ekonomiye krediler aracılığıyla sağladığı toplam kaynak tutarı 331,3 milyar TL’ye ulaştı.

Kredi hacmini sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde büyütme politikasını yılın ilk çeyreğinde de sürdüren İş Bankası’nda, sorunlu kredilerin toplam kredilerine oranı, önceki dönemlerde olduğu gibi sektör ortalamasının oldukça altında kalarak yüzde 2,3 düzeyinde gerçekleşti.

Teknolojik atılımları, yaygın şube ağı ve çok yönlü bankacılık hizmetleriyle İş Bankası, mevduat hacmini 2017 yıl sonuna göre yüzde 1,5 oranında artırarak 206,9 milyar TL’ye yükseltti. Aynı dönemde kaynak yapısını güçlendirmek ve fonlama maliyetini yönetmek amacıyla mevduat dışı fon kaynaklarını da etkili bir şekilde kullanmayı sürdürdü.

Topladığı kaynakları en verimli şekilde kullanma stratejisiyle hareket eden İş Bankası, yılın ilk çeyreğinde gösterdiği güçlü performans ile 1,8 milyar TL net kâr elde etti. Bankanın özkaynak büyüklüğü ise 2017 yılsonuna kıyasla yüzde 4,1 oranında artarak 44,8 milyar TL’ye ulaştı. Güçlü sermaye yapısını koruyan ve etkin bir risk yönetimi politikası uygulamaya devam eden bankanın sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 16,5 düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yılın ilk çeyreğinde de, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı belirsizlikler ile yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik gelişmeler ülkemiz gündemini etkilemeye devam etti. İş Bankası böyle bir ortamda istikrarlı büyümesini sürdürdü. İş Bankası ülkemize, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve hissedarlarımıza katma değer sağlamak için, kaliteli ve sürdürülebilir büyüme stratejisinden taviz vermeden milli bankacılığa öncülük etmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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finans İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali Türkiye İş Bankası

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