İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası Maximum Kart ve Petrol Ofisi iş birliği ile temassız özellikli Maximum Kart’lar Petrol Ofisi akaryakıt istasyonlarındaki öde-geç noktalarında kullanılabiliyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de bir ilk olan iş birliği kapsamında, temassız özellikli Maximum Kart sahipleri, anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında öde-geç kullanarak araçlarının başından ayrılmadan akaryakıt ve otogaz ödeme konforu yaşayabiliyor. Kart sahipleri, ayrıca yüzde 3 indirim fırsatından da yararlanıyor.
29 Mayıs 2018'den sonra üretilen tüm temassız özellikli Maximum Kart’lar herhangi bir işlem yapılmaksızın indirim uygulamasından faydalanabiliyor. Bu tarihten önce tahsis edilmiş temassız özellikli Maximum Kart’lar ile indirim avantajından yararlanılması için Petrol Ofisi istasyonunda İş Bankası’na ait temassız kart okuyuculu POS cihazlarında sadece bir kez aktivasyon işlemi yapılması yeterli oluyor.
Kampanya kapsamında, İş Bankası temassız özellikli Maximum, Maximiles ve ek kartlar dahil tüm bireysel kredi kartları kullanılabiliyor. Uygulamada işlem başına limit 200 TL ile sınırlı. Kart sahipleri, yapılan her bir işlem sonrasında İş Bankası tarafından SMS ile bilgilendiriliyor.
Maximum Mobil kullanıcıları da öde-geç uygulamasıyla yapacakları akaryakıt harcamalarında yüzde 3 indirim fırsatından yararlanabiliyor.
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